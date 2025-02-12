تركي آل الشيخ يجهز مفاجأة من العيار الثقيل للموسيقار عمر خيرت في حفل تكريمه

عمر خيرت، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مفاجأة جديدة بشأن حفل تكريم الموسيقار الكبير عمر خيرت والمقرر له يوم الخميس المقبل الموافق ١٣ فبراير 2025 بالرياض.

مفاجأة تركي آل الشيخ لـ عمر خيرت

وقال “آل الشيخ” عبر صفحته الرسمية ب"فيس بوك": سيقوم موسم الرياض بتسجيل الحفلة كألبوم وسيتم إهداؤه للموسيقار الكبير عمر خيرت ليتم بيعه ونشره مع المنصات الكبرى مثل Apple Music و Spotify وغيرها ".

حفل تكريم الموسيقار الكبير عمر خيرت بالرياض

وأمس الثلاثاء أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إقامة حفل كبير لتكريم الموسيقار الكبير عمر خيرت يوم الخميس المقبل الموافق ١٣ فبراير 2025.

تفاصيل حفل تكريم الموسيقار عمر خيرت بالرياض

وكتب "آل الشيخ" على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك": يوم الخميس ١٣ فبراير ليلة كبيرة تكريمية للموسيقار الكبير الأستاذ عمر خيرت… بأسلوب واستعدادات مختلفة أتمنى أن تحوز رضاكم وأن تليق بفنان أعطى الكثير للموسيقى العربية… بمشاركة أفضل العازفين والموسيقيين على مستوى العالم عرب وأجانب بعدد فرقة يتجاوز الـ١٣٠ شخصًا… انتظرونا على شاشة mbc إن شاء الله".

ليلة الموسيقار عمر خيرت

ونشر تركي آل الشيخ، مقطع فيديو تقديمي لإعلان تفاصيل وموعد الحفل الموسيقي، الذي يقام يوم الخميس 13 فبراير الجاري على مسرح بكر الشدي، المقرر نقله مباشرةً عبر القنوات والمنصات الرقمية.

وأضاف في منشور آخر: "ستكون ليلة الموسيقار عمر خيرت مختلفة عن اي ليلة له من قبل … أنا عارف بقول إيه".

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