مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة إيفرتون ضد ليفربول

تجري مساء اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز والملحق المؤهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب موقعة إيفرتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.

الدوري المصري الممتاز

زد ضد سيراميكا كليوباترا - الساعة 4 مساء - قناة Ontime sports 2

الجونة ضد الإسماعيلي - الساعة 4 مساء - قناة Ontime sports 1

بيراميدز ضد حرس الحدود - الساعة 7 مساء - قناة Ontime sports 2

المصري ضد البنك الأهلي - الساعة 7 مساء - قناة Ontime sports 1

فيتو

الدوري الإنجليزي

إيفرتون ضد ليفربول - الساعة 9:30 مساء - قناة بى ان سبورت 2 HD

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج ضد أتالانتا - الساعة 7:45 مساء - قناة بى ان سبورت 3 HD

فيتورد ضد ميلان - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 1HD

موناكو ضد بنفيكا - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 4 HD

سلتيك ضد بايرن ميونيخ - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 3 HD

مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا 2



الوحدات ضد شباب الأهلي - 04:00 - قناة beIN Sports AFC 1 HD

الوكرة ضد التعاون - 04:00 - قناة beIN Sports AFC 1 HD

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