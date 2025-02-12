الأربعاء 12 فبراير 2025
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خارج الحدود

تقرير عبري: أكثر من ثلث الإسرائيليين يعاني "اضطراب ما بعد الصدمة"

الأمراض النفسية تنتشر
الأمراض النفسية تنتشر في إسرائيل، فيتو

كشف تقرير رسمي أن ما يزيد على ثلث الإسرائيليين يعانون اضطراب ما بعد الصدمة، على خلفية هجوم حماس في أكتوبر 2023 وحرب غزة التي استمرت لأكثر من 15 شهرًا.


وفي تقرير صدر أمس الثلاثاء، قدر مراقب الدولة في إسرائيل ماتانياهو إنجلمان أن نحو 3 ملايين إسرائيلي قد يكونون من بين المصابين بأعراض اضطراب ما بعد الصدمة، بما في ذلك الاكتئاب أو القلق.

وأضاف: "إنهم لا يحصلون على الرعاية الصحية العقلية التي يحتاجون إليها بشدة. لا يمكن أن تنتظر نصف عام للحصول على العلاج من طبيب نفسي من خلال صناديق الصحة".

ويعرف اضطراب ما بعد الصدمة أو "PTSD"، بأنه حالة صحية عقلية تنجم عن حدث مثير للتوتر، وقد تشمل استرجاع الأحداث ومعايشة الكوابيس والقلق الشديد، وقد تدفع أصحابها، في الحالات الشديدة، إلى الانتحار.

وأفاد نحو 38 بالمئة من المشاركين في الدراسة عن وجود عرَض واحد على الأقل لاضطراب ما بعد الصدمة، وفقا للتقرير.

ومن بين هؤلاء، قال 16 بالمئة إن لديهم مستوى شديد من هذه الأعراض.

كما ​أظهر البحث أيضا أن 32 بالمئة من المشاركين أبلغوا عن إصابتهم بعلامات الاكتئاب، بينما أفاد 21 بالمئة بشعورهم بالقلق.

وقدر مراقب الدولة أن نحو 900 ألف إسرائيلي يعانون أعراض اضطراب ما بعد الصدمة أو الاكتئاب أو القلق، أو مزيج من الثلاثة، سيتعين عليهم طلب علاج هذه الحالات في المستقبل.

والتقرير يعد الأول في سلسلة من الدراسات التي أصدرها مراقب الدولة، بشأن مواضيع تتعلق بهجوم حماس وحرب غزة، ويركز على الصحة العقلية.

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هجوم حماس حماس إسرائيل حرب غزة الرعاية الصحية العقلية

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