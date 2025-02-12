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خارج الحدود

البيت الأبيض يعلن عودة السجين مارك فوجل من روسيا وترامب: قد ينهي حرب أوكرانيا

ترامب ومارك فوجل،
ترامب ومارك فوجل، فيتو

أعلن البيت الأبيض أنّ الأمريكي مارك فوجل، الذي كان معتقلا في روسيا، وأفرج عنه، الثلاثاء، عاد إلى الولايات المتحدة حيث سيلتقيه قريبًا الرئيس دونالد ترامب.

ونشر البيت الأبيض على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" صورة لفوجل وهو يترجل من الطائرة، مرفقا إياها بعبارة "وعدنا ووفينا".

وعلق الرئيس الأمريكي قائلًا: "أريد ان تنتهي الحرب في أوكرانيا. بوتين حصل على القليل جدًّا مقابل الإفراج عن الأمريكي مارك فوجل".

وجاء إطلاق سراح فوجل (63 عامًا)، المحتجز في روسيا منذ أغسطس 2021 وكان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 14 عاما، في الوقت الذي يسعى به ترامب إلى تحسين العلاقات مع موسكو في إطار مسعى لإنهاء حرب أوكرانيا.

ونشر مبعوث ترامب لشؤون الرهائن آدم بولر صورة لفوجل، وهو من ولاية بنسلفانيا، على متن الطائرة عائدًا إلى بلده.

وحكم على فوجل بالسجن لمدة 14 عامًا بتهمة تهريب المخدرات، بعد اعتقاله داخل مطار شيريميتييفو في موسكو في أغسطس 2021 وبحوزته 17 جرامًا من الماريجوانا، التي قال إنها للاستخدام الطبي.

وأكد محامي فوجل الروسي دميتري أوفسيانيكوف لوكالة الإعلام الروسية الرسمية، إطلاق سراح موكله.

كما قال المحامي: "في الوقت الحالي، لا نعرف على أي أساس تم إطلاق سراحه. عفو أم شيء آخر".

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