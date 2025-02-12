رسميا، إقالة مفتش عام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

أقالت الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، مفتش عام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بول مارتن.

وجاء قرار الإقالة بعد يوم واحد من نشر مكتبه تقريرًا "انتقد بشدة" جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن الوكالة، وفقا لوكالة رويترز.

وقال مسؤول للوكالة، إن "مارتن أقيل رسميا من منصبه".

قال أيضًا: "تم إبلاغه عبر رسالة إلكترونية أرسلها ترينت مورس، نائب مدير مكتب شؤون موظفي الرئاسة".

وكان مارتن قد تولى منصب المفتش العام للوكالة، وهو منصب يتطلب موافقة مجلس الشيوخ، منذ ديسمبر 2023.

جاءت إقالة مارتن بعد يوم من إصدار مكتب المفتش العام تقريرا أشار إلى أن تحركات إدارة ترامب لتفكيك الوكالة شلّت قدرتها على إدارة مساعدات غير منفقة بقيمة 8.2 مليار دولار.

يُذكر أن ترامب أصدر في 20 يناير الماضي أمرا بتجميد معظم المساعدات الخارجية، مشيرًا إلى رغبته في التأكد من توافقها مع سياسة "أمريكا أولًا".

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