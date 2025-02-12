كياد وأحرج ناديهم، كيف رد فينيسيوس على سخرية جماهير مانشستر سيتي (فيديو)

مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، رد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد على الاستفزازات المتكررة التي تعرض لها من جماهير مانشستر سيتي، خلال مواجهة الفريقين في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

سخرية مشجعي السيتي من فينيسيوس جونيور

وسخر مشجعو السيتي من فريق ريال مدريد ونجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور قبل المباراة، وذلك برفع لافتة عملاقة تظهر الإسباني رودري لاعب الفريق الإنجليزي، وهو يقبل الكرة الذهبية، في إشارة واضحة إلى فوزه بالجائزة على حساب فينيسيوس.

واستمر الأمر طوال اللقاء، حيث ظلت جماهير مانشستر سيتي تطلق صافرات الاستهجان ضد فينيسيوس، كلما لمس الكرة.

فينيسيوس يرد على سخرية جماهير مانشستر سيتي

كما هتف جمهور مانشستر سيتي "أين الكرة الذهبية؟"، ليرد فينيسيوس بطريقته الخاصة على مشجعي بطل الدوري الإنجليزي، خلال المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-2 على ملعب الاتحاد.

وأشار فينيسيوس إلى الرقم "15" الموجود على قميص ريال مدريد، وهو عدد مرات فوز النادي الملكي بدوري الأبطال، مقارنة بلقب واحد فقط للسيتي، مصحوبا بابتسامة ساخرة.

Man City fans: “Where’s your Ballon d’Or?”



Vinicius:pic.twitter.com/7f0O0uhXHs — Mikael (@MikaelMadridsta) February 11, 2025

وكان ريال مدريد قاطع حفل مجلة "فرانس فوتبول" لتوزيع جوائز الأفضل في العالم، احتجاجا على خسارة فينيسيوس جونيور جائزة أفضل لاعب في العالم.

نتيجة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

وشهدت المباراة تألقا من كلا الفريقين، حيث سجل إيرلينج هالاند ثنائية لمانشستر سيتي في الدقيقتين 19 و80 (من ركلة جزاء)، بينما سجل كيليان مبابي وإبراهيم دياز وجود بيلينغهام أهداف ريال مدريد في الدقائق 60 و86 و90+2 على التوالي.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مرة أخرى في لقاء الإياب على ملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل ريال مدريد، الأربعاء المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.