أخبار الفن اليوم: طرح البوسترات الرسمية لـ المداح والكابتن.. تحرك عاجل للثقافة للتحقيق في واقعة موظف دار الأوبرا.. محمد سعد يواصل تصدره شباك التذاكر

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين العديد من الأخبار الهامة من أبرزها طرح البوستر الرسمي لمسلسلي المداح والكابتن المقرر عرضهما في رمضان.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل المداح أسطورة العهد البوستر الرسمي الذي يجمع أبطاله وفي مقدمتهم الفنان حمادة هلال.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "الكابتن" الذي يقوم ببطولته النجم أكرم حسني، البوستر الرسمي للمسلسل، بالإضافة إلى البوسترات المنفردة لأبطال العمل، الذي يعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025 عبر إحدى شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

شهدت القاعة الدولية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 اليوم الإثنين، ندوة ضمن محور "كتاب وجوائز"؛ حيث استضافت الكاتبة والروائية ريم بسيوني، في حوار أداره الإعلامي محمد عبده بدوي.

يحيي المطرب تامر عاشور حفلا في العاصمة السعودية الرياض يوم 20 فبراير الجاري.

يعرض في الوقت الحالي فيلم 6 أيام للفنان أحمد مالك بدور العرض السينمائي، ويحقق أرقاما جيدة في شباك التذاكر

روجت الفنانة ياسمين رئيس لمسلسلها الجديد “منتهي الصلاحية” والذي يعرض في موسم رمضان 2025.

يواصل فيلم الدشاش لمحمد سعد في تصدر شباك التذاكر بدور العرض السينمائي، ويحقق الفيلم إيرادات جيدة منذ انطلاق عرضه.

شهد حفل الذكري الخمسين لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم، وذكري مرور ٢٥ عامًا علي إنتاج التليفزيون المصري مسلسل أم كلثوم تكريم بطلة العمل الفنانة الكبيرة صابرين بطلة المسلسل، وسط تصفيق حاد من الحضور الذين حرصوا علي التقاط الصور التذكارية مع نجمة العمل.



طرحت منصة Watch it برومو مسلسل الشرنقة، المقرر عرضه في موسم رمضان الدرامي المقبل.

كشف الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، عن تحركه العاجل والسريع بعد واقعة موظف دار الأوبرا الذي أنهى حياته قفزا في مياه النيل بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة.

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