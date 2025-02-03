أخبار الفن اليوم: طرح البوسترات الرسمية لـ المداح والكابتن.. تحرك عاجل للثقافة للتحقيق في واقعة موظف دار الأوبرا.. محمد سعد يواصل تصدره شباك التذاكر
شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين العديد من الأخبار الهامة من أبرزها طرح البوستر الرسمي لمسلسلي المداح والكابتن المقرر عرضهما في رمضان.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
طرح البوستر الرسمي لمسلسل "المداح.. أسطورة العهد"
طرحت الشركة المنتجة لمسلسل المداح أسطورة العهد البوستر الرسمي الذي يجمع أبطاله وفي مقدمتهم الفنان حمادة هلال.
شاهد، البوستر الرسمي لمسلسل "الكابتن" والبوسترات المنفردة لأبطاله
طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "الكابتن" الذي يقوم ببطولته النجم أكرم حسني، البوستر الرسمي للمسلسل، بالإضافة إلى البوسترات المنفردة لأبطال العمل، الذي يعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025 عبر إحدى شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.
ريم بسيوني: رواية "أولاد الناس" عودة لشغفي.. وواجهت هذه الصعوبات في "الحلواني" (صور)
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وزير الثقافة يكشف عن تحرك عاجل للتحقيق في واقعة موظف دار الأوبرا (فيديو)
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