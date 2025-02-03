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ثقافة وفنون

فيلم 6 أيام يحقق 622 ألف جنيه أمس

فيلم 6 أيام، فيتو
فيلم 6 أيام، فيتو

يعرض في الوقت الحالي فيلم 6 أيام للفنان أحمد مالك بدور العرض السينمائي، ويحقق أرقاما جيدة في شباك التذاكر  

إيرادات فيلم 6 أيام 

وحقق فيلم 6 أيام للفنان أحمد مالك إيرادات 622 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس الأحد بدور العرض السينمائي ليحتل المرتبة الثانية.

وتدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروف قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟.

الفيلم دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن السؤال “هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟”.

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