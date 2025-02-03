طرح البرومو التشويقي للمسلسل الرمضاني "الشرنقة" لأحمد داود (فيديو)

طرحت منصة Watch it برومو مسلسل الشرنقة، المقرر عرضه في موسم رمضان الدرامي المقبل.

https://www.instagram.com/reel/DFm0X21IB1_/?igsh=cTU3NzVuNXF2ZWJp

ويكشف البرومو عن أجواء مشوّقة وغامضة، حيث يتصدره الغموض والتوتر، ما يثير فضول الجمهور حول تفاصيل القصة والأحداث المنتظرة.

وكان الفنان أحمد داود طرح عبر حسابه على انستجرام البوستر الرسمي لمسلسل “الشرنقة”، الذي يُنتظر عرضه قريبًا ضمن ماراثون رمضان الدرامي.

ويظهر أحمد داود في البوستر بشكل مميز حيث يطل على الجمهور بشخصيتين مختلفتين وينظر إليهما باقي الأبطال بتعجب ودهشة، من المتوقع أن يقدم المسلسل قصة مليئة بالتحديات والمفاجآت.

أبطال مسلسل الشرنقة

وضمت قائمة أبطال مسلسل الشرنقة كلًا من أحمد داوود ومريم الخشت، وياسر عزت، وصبرى فواز، وعمرو وهبة وعلى الطيب، وآخرون.

ويجسد داوود خلال أحداث مسلسل الشرنقة دور شريف المحاسب، وخلال أحداث العمل يكتشف شريف عملية غسيل أموال في الشركة التي يعمل بها وتنقلب أحداث العمل رأسا علي عقب.

وتشارك في بطولة العمل الفنانة مريم الخشت التي تلعب دور زوجة داوود، ويحدث بينهما خلافات خلال أحداث العمل.

ويتكون مسلسل الشرنقة من 15 حلقة فقط.

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