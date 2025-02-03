الإثنين 03 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

شاهد، البوستر الرسمي لمسلسل "الكابتن" والبوسترات المنفردة لأبطاله

الكابتن.فيتو
الكابتن.فيتو

 طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "الكابتن" الذي يقوم ببطولته النجم أكرم حسني، البوستر الرسمي للمسلسل، بالإضافة إلى البوسترات المنفردة لأبطال العمل، الذي يعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025 عبر إحدى شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

مسلسل الكابتن

 ونشر أكرم حسني البوستر الرسمي، وعلق عليه: "كابتن حسام عزالدين يتمني لكم رحلة سعيدة ورمضان كريم"، فيما نشرت الصفحة الرسمية للشركة كافة البوسترات.

كما أعلن المنتج كريم أبو ذكري عن بوسترات المسلسل، وكشف عن تيزر يشير إلى بعض التفاصيل والأحداث.

مسلسل "الكابتن" من تأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، ويتكون المسلسل من ١٥ حلقة ويعرض ضمن خريطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يتناول المسلسل حكاية درامية اجتماعية تحمل طابعًا كوميديًا في إطار فانتازي، ويقدم أكرم حسني في العمل شخصية طيار، يتعرض لمفارقات كوميدية.

يشارك في بطولة "الكابتن" نخبة من النجوم، منهم بجانب أكرم حسني وأية سماحة، أحمد عبد الوهاب، الفنانة القديرة سوسن بدر، رحمة أحمد، سامي مغاوري،  ميمي جمال، محمد رضوان، عمر شوقي، أحمد الرافعي، وئام مجدي، وآخرين.

 

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