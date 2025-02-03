وزير الثقافة يكشف عن تحرك عاجل للتحقيق في واقعة موظف دار الأوبرا (فيديو)

كشف الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، عن تحركه العاجل والسريع بعد واقعة موظف دار الأوبرا الذي أنهى حياته قفزا في مياه النيل بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة.

التحقيق في انتحار موظف الأوبرا

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": أنه تم تشكيل لجنة للتحقق من تعرض موظف الأوبرا لظلم إداري من عدمه.

عائلة وزارة الثقافة

وتابع: نعتبر كل العاملين في وزارة الثقافة وكل إداراتها عائلة واحدة متكاملة ورحيل فرد من أفراد العائلة ثقيل جدًا على القلب.



وعد وزير الثقافة لأسرة موظف دار الأوبرا

وتابع: نعد برعاية أسرة موظف دار الأوبرا وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

وكشف التقرير الطبي المبدئي لوفاة موظف دار الأوبرا الذي أنهى حياته قفزا في مياه النيل بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، ما جاء بمعاينة الجثمان.



التقرير الطبي لموظف دار الأوبرا



وأوضحت المعاينة لجثة الموظف وجود زُرقة كاملة بالجلد، كما يوجد انتفاخ بالعينين واللسان والبطن، وذلك لمرور فترة طويلة علي وفاته.

وقام اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة بتشكيل فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات حول واقعة شبهة انتحار موظف العلاقات العامة بدار الأوبرا في نهر النيل، تنفيذا لتكليف النيابة العامة لرجال المباحث بتكثيف التحريات حول الواقعة.



وجار تفريغ كافة كاميرات المراقبة الموجودة بداخل وخارج دار الأوبرا للوقوف على ملابسات الواقعة وماذا حدث قبل أن ينهي الموظف حياته.

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