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ثقافة وفنون

فيلم 6 أيام يحتل المركز الثاني في إيرادات الخميس بـ865 ألف جنيه

أحمد مالك
أحمد مالك

 احتل فيلم 6 أيام الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد مالك، المرتبة الثانية بين إيرادات الأفلام المعروضة في السينمات أمس.

وحقق الفيلم أمس الخميس إيرادات بلغت 865,123 ألف جنيه.

تفاصيل فيلم 6 أيام

 تدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروف قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟.

الفيلم دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن السؤال “هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟”.

وفي سياق آخر يعمل أحمد مالك على التحضير لمسلسل جديد بعنوان "وِلعة ومفتاح" يجمعه بالفنان طه دسوقي للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، والمسلسل فكرة أحمد مالك وإخراج شادى عبد السلامة وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر البدء فى تصوير أول المشاهد خلال الأيام المقبلة. 

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