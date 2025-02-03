خمسينية أم كلثوم.. حكايات فلاحة مصرية تفوقت على جان دارك وماريا كالاس.. وصفها توفيق الحكيم بـ«الفنانة الأصيلة».. وهذا ما قاله طه حسين عن «كوكب الشرق»

فى مثل هذا اليوم منذ خمسين عاما فى عام 1975 رحلت سيدة الغناء العربى أم كلثوم ، قالوا عنها أسطورة، ووصفوها فى الغرب بأنها أشهر من جان دارك وأنها تفوقت على ماريا كالاس، فلاحة من ريف مصر ذاقت الفقر والحرمان واستطاعت بموهبتها وإرادتها أن تصل إلى أعلى مراكز التقدير من شعبها ومن شعوب العالم.

عند الرحيل رثى أم كلثوم كبار الكتاب والمفكرين والشخصيات السياسية وامتلأت الصحف بكلمات الأسى والألم والرثاء لرحيلها فقال الكاتب مصطفى أمين: رغم أن أم كلثوم كانت أشهر امرأة فى العالم إلا أنها كانت زاهدة في الشهرة وإلى سنوات قريبة كانت تخاف من الصحفيين، فلم تهاجم فنانة في مصر كما هوجمت أم كلثوم، نشرت عنها القصص والأكاذيب وأطلقت الإشاعات ولكن كل الطوب والحجارة التي ألقيت عليها لم تهدم الهرم بل زادته ضخامة، هي عدة شخصيات في امرأة واحدة، فهي على المسرح تظهر عملاقة مع أنها في الحقيقة قصيرة، وتبدو للناس بخيلة وهي كريمة، وتبدو لقريتها فلاحة لكنها سيدة صالون من الطرازالاول، هي لم تدخل مدرسة لكنها أكبر النساء المثقفات في مصر.

محمد عبدالوهاب وام كلثوم



قال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب: الألحان الكلثومية وجدت للحنجرة الكلثومية، فيها عشر مغنيات معا، فكل ميزة فيها تجعل منها مطربة كبيرة، كانت مجموعة عجيبة من عطايا الله السخية، هى المغنية الوحيدة التي جمعت بين القوة والعاطفة والإحساس في صوتها وهي الصوت الوحيد الذي تمرد على ذل الميكروفون.

تحمل صفة الفنان الأصيل

وقال الأديب توفيق الحكيم: أم كلثوم تؤدي كل قصيدة وكل أغنية وكل لحن الأداء الكامل..إنها صفة الفنان الأصيل، وقال الشاعر عزيز اباظة: تشدو فتسكب في الأرواح صافية..من سلسل من رحيق الخلد مختوم / تعطيك من دمها لحن الخلود فما.. غنية باسمها عن كل تقديم.

أم كلثوم مع توفيق الحكيم

وقال الدكتور طه حسين: أم كلثوم بصوتها النادر في امتيازه سواء في الجمال أو في سلامة نطق اللغة العربية ساهمت عندما غنت القصيدة في إثبات جمال اللغة وطواعية موسيقاها حتى في أصعب الكلمات لموسيقى الغناء، وكان لصوتها فضل في انتشار الشعر العربي على السنة العامة والخاصة.

الغناء في الرؤوس والقلوب

وقال الأديب عباس محمود العقاد: أيها الكوكب الذي أسعد الأرض باللقاء، أنت كالشمس لا تعدد في هذه السماء، هي المطربة الموهوبة التي أثبتت أن الغناء فن رءوس وقلوب وليس فن حناجر وأفواه فحسب.

أم كلثوم

وقال الأديب يوسف السباعي: أم كلثوم فنانة الشعب التي أعطت فأجزلت العطاء، وقدمت فبذلت بسخاء، ومن خلال صوتها أذابت روحها، ووهبتها لخير وطنها، عاشت عدة أعمار فنية كانت فيها همزة الوصل بين أجيال وأجيال، إنها نسيج نادر لا يجود به الدهر إلا بعد أجيال وأجيال، وسيبقى فن أم كلثوم تراثا خالدا تتغنى به الدنيا، وسيظل مشعلا هاديا يضيء طريق الفن العربى.



وقال الكاتب الساخر أحمد رجب: قال عبد الوهاب: إن أم كلثوم تكلثم اللحن فتزيده جمالا على جمال، وتكلثم تعبير ابتدعه عبد الوهاب ليعبر به عما تضفيه فن أم كلثوم على اللحن وأداء اللحن ولكن أم كلثوم لا تكلثم اللحن فقط، إنها أيضا تكلثم كلمات الأغنية قبل أن تغنيها ثم تكلثم معاني هذه الكلمات خلال الأداء.

مائدة حافلة في رمضان

وقال الدكتور مصطفى محمود: أم كلثوم في الغناء مثل طه حسين في الأدب تمثل العربية الفصحى في الأداء والإعراب السليم للحروف الغنائية، والجزالة في الصوت والنغم، صوتها يشبه في نقائه وشرقيته سلالة الخيول العربية الأصيلة وهي تخطو في اختيال مثل الخيول في رقصها في أبهة وجلال وفخامة، وهو يذكرني أيضا بمائدة حافلة من موائد رمضان.

شاعر الأطلال يرثيها

وقال الشاعر إبراهيم ناجي: أم كلثوم تملك جوهرة يسجد لها عرش الدولار العظيم، ولا تقدر بمال في خزائن الأرض، ليست ثروة أم كلثوم بما تملك من مال فحسب لكن ثروتها الكبرى هي ما تملك من ملايين القلوب التي تقدر عظمة الله في صوتها الحنون، وهي بهؤلاء العباد أغنى من هارون.



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