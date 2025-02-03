تكريم صابرين في حفل ماسبيرو بمناسبة مرور ٢٥ عامًا علي مسلسل أم كلثوم



شهد حفل الذكري الخمسين لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم، وذكري مرور ٢٥ عامًا علي إنتاج التليفزيون المصري مسلسل أم كلثوم تكريم بطلة العمل الفنانة الكبيرة صابرين بطلة المسلسل، وسط تصفيق حاد من الحضور الذين حرصوا علي التقاط الصور التذكارية مع نجمة العمل.

كان مسرح التليفزيون قد شهد الليلة الماضية أول احتفال يقام على مسرح التليفزيون في ماسبيرو، بعد غياب طويل. وقد احتفي برج القاهرة بوضع شعار الهيئة الوطنية للإعلام، وتمت إضاءة المبنى بكلمتي (عودة ماسبيرو) باللون الأبيض.

رفع مسرح التليفزيون شعار كامل العدد في وقت مبكر من الحفل الذي حضره وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار، ومحافظ الإسماعيلية اللواء أكرم محمد جلال، وسفراء ليبيا والجزائر والمملكة المغربية بالقاهرة، وعدد من نجوم السياسة والفن والإعلام تتقدمهم المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي وصابرين وأشرف زكي نقيب الممثلين، وأبطال مسلسل أم كلثوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.