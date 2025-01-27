ياسمين رئيس تنشر أول صورة من مسلسلها "منتهي الصلاحية"

نشرت الفنانة ياسمين رئيس أول صورة من مسلسلها منتهي الصلاحية على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2025.

مسلسل منتهي الصلاحية بطولة ياسمين رئيس ويشاركها محمد فراج، هبة مجدي، سامي مغاوري، دنيا ماهر، حسن مالك، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد هشام عبيه وإخراج تامر نادي.

فيلم الهنا اللي أنا فيه

وفي سياق آخر، حقق فيلم الهنا اللي أنا فيه لياسمين رئيس إيرادات كبيرة بدور العرض حيث وصلت إيراداته لأكثر من ٤٠ مليون جنية في مصر ويتصدر البوكس أوفيس بالسعودية حيث يقترب من ٢٤ مليون ريال.

وفيلم الهنا اللي أنا فيه من بطولة ياسمين رئيس، دينا الشربيني، كريم محمود عبد العزيز، مريم الجندي، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

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