الأربعاء 15 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

صابرين تنجح في الوصول إلى خطيب هنا الزاهد الأول في الحلقة الرابعة من مسلسل إقامة جبرية

هنا الزاهد وصابرين،
هنا الزاهد وصابرين، فيتو

تبدأ الأحداث في الحلقة الرابعة من مسلسل إقامة جبرية بانهيار سلمي (هنا الزاهد) بعد ارتكابها جريمة تشويه وجه كنزي (جالا هشام) باستخدام مادة حارقة، لكن سرعان ما تعود ملامح الشر إلى وجهها، حيث يبدو أنها لا تشعر بالندم على فعلتها.

 تتعرض كنزي لحروق من الدرجة الثالثة يترك أثرًا كبيرًا عليها، مما يثير قلق المحيطين بها، خاصة عايدة (صابرين) التي تبدأ في اتخاذ خطوات جدية للتحقيق في ماضي سلمى.   

   

صابرين تستعين بمحمود البزاوي في الحلقة الرابعة من إقامة جبرية 

تلجأ عايدة إلى عز (محمود البزاوي)، وهو عم موسى، وتطلب منه مساعدتها في الحصول على معلومات حول سلمى، يقبل عز مساعدتها، وتفاجئت عايدة بزيارة غير متوقعة من سلمى وخلالها تعترف سلمى بشكل غير مباشر بأنها المسؤولة عن تشويه وجه كنزي، مما يزيد من خوف عايدة ويدفعها للتفكير بجدية في كيفية حماية ابنها من الخطر المحيط به.

 تتواصل والدة سيف، الزوج السابق لسلمى، مع عايدة وتنصحها بإبعاد سلمى عن ابنها موسى حتى لا يتعرض لأي أذى، ورغم ذلك، لا يزال موسى غارقًا في حبه لسلمى، غير مدرك لما تخفيه من نوايا.   

من جهة أخرى، تشتعل الغيرة داخل سلمى عندما تكتشف أن صديقتها المقربة دينا أبدت إعجابها بموسى بشكل خفي، وتصاعدت مشاعر التوتر لديها.

وتواصل عايدة تحقيقاتها حول ماضي سلمي، مستعينة بالمعلومات التي حصلت عليها من عز. وتكتشف أنها كانت تعيش مع والديها وكانت مخطوبة في الماضي لشاب يدعى كريم، تقرر عايدة البحث عن كريم لمزيد من التفاصيل حول حياة سلمى السابقة. 

بالفعل، تذهب لمقابلته، لكنها تصدم حين تكتشف أن كريم مبتور القدمين، وتنتهي الحلقة على مشهد لقاء عايدة بكريم، مما يفتح الباب أمام مزيد من التساؤلات حول ماضي سلمى وما تخفيه من أسرار، ويترك المشاهدين في انتظار الإجابات في الحلقات القادمة.

أبطال مسلسل إقامة جبرية 

مسلسل إقامة جبرية  بطولة:  هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي، وهو من تأليف أحمد عادل الذي قدم مسلسل أزمة منتصف العمر، لكريم فهمي وريهام عبد الغفور، ومن إخراج أحمد سمير فرج ويتم عرضه بصورة حصرية عبر منصة Watch It.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اقامة جبرية جالا هشام هنا الزاهد محمود البزاوي مسلسل إقامة جبرية مسلسل إقامة جبرية الحلقة الرابعة

مواد متعلقة

موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة الأخيرة

عدد حلقات مسلسل إقامة جبرية، بطولة هنا الزاهد

قبل أيام من عرضه، منصة شاهد تروج للمسلسل السعودي "طراد"

موعد بدء عرض مسلسل صفحة بيضا على قناة ON
ads

الأكثر قراءة

تطور مفاجئ، سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء بالأسواق

مفاجأة القرن، محمد صلاح يوافق على الانضمام إلى صفوف الهلال السعودي

تركي آل الشيخ يثير الجدل بصورة محمد صلاح بتيشيرت الهلال السعودي

أخبار مصر: دور مصر في صفقة إسرائيل وحماس، انتقال صلاح لـ الهلال السعودي، مأساة فنانة شهيرة بسبب طليقها، زلزال يهز إثيوبيا

قطار كل 4 دقائق ونصف، تعديل خريطة تشغيل المترو بسبب مباراتي الأهلي والزمالك

المرور: غلق 3 طرق رئيسية بسبب الشبورة الكثيفة منعا للحوادث

وزير الخارجية يتوجه إلى السودان بتوجيهات من رئيس الجمهورية

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في كأس ملك إسبانيا والقناة الناقلة

منوعات

المزيد

لإنقاذه من الحظر، مستر بيست يستعد لشراء تيك توك

تفاصيل فضيحة أسقطت حكومة بكاملها! والسبب إدارة الضرائب

شرطة البورصة الأمريكية تلاحق إيلون ماسك بصفقة شراء "تويتر"

"سانتا آنا" تعمق جراح لوس أنجلوس، عاصفة قوية تقطع الكهرباء عن الآلاف وتهدد بتجدد الحرائق

المزيد

خدمات

المزيد

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم: أمطار رعدية وشبورة ضبابية تربك المحافظات

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 14 يناير

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 14-1-2025

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 14 يناير2025

المزيد

انفوجراف

علاقات غرامية وقضية شهيرة.. هل انتهت علاقة كريم بنزيما وصديقته جوردان أوزونا؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح الحكمة من عدم كون الإسراء والمعراج على أجنحة الملائكة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 15 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية