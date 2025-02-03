الإثنين 03 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

ياسمين رئيس تروج لمسلسها الرمضاني "منتهي الصلاحية"

بوستر المسلسل، فيتو
بوستر المسلسل، فيتو

روجت الفنانة ياسمين رئيس لمسلسلها الجديد “منتهي الصلاحية” والذي يعرض في موسم رمضان  2025.

ونشرت ياسمين رئيس بوستر المسلسل عبر صفحتها على فيس بوك، يعرض المسلسل عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد الرقمية.

مسلسل منتهي الصلاحية بطولة ياسمين رئيس ويشاركها محمد فراج، هبة مجدي، سامي مغاوري، دنيا ماهر، حسن مالك، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد هشام عبيه وإخراج تامر نادي.

فيلم الهنا اللي أنا فيه

وفي سياق آخر، حقق فيلم الهنا اللي أنا فيه لياسمين رئيس إيرادات كبيرة بدور العرض حيث وصلت إيراداته لأكثر من ٤٠ مليون جنية في مصر ويتصدر البوكس أوفيس بالسعودية حيث يقترب من ٢٤ مليون ريال. 

وفيلم الهنا اللي أنا فيه من بطولة ياسمين رئيس، دينا الشربيني، كريم محمود عبد العزيز، مريم الجندي، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.  

 

 

 

 

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مسلسل منتهي الصلاحية ياسمين رئيس الفنانة ياسمين رئيس مسلسلات رمضان

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