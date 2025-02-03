الإثنين 03 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

طرح البوستر الرسمي لمسلسل "المداح.. أسطورة العهد"

المداح، فيتو
المداح، فيتو

طرحت الشركة المنتجة  لمسلسل المداح أسطورة العهد البوستر الرسمي الذي يجمع أبطاله وفي مقدمتهم الفنان حمادة هلال.

وظهر نجوم المسلسل جانب حمادة هلال في صفين، وكان إلى جواره كل من غادة عادل وخالد الصاوي.

وكانت قناة MBC مصر قد طرحت البوسترات التشويقية لـ مسلسل المداح أسطورة العهد من بطولة النجم حمادة هلال، والذي من المقرر أن يعرض حصريًا على القناة في رمضان 2025.

 

مسلسل المداح 5 

ويقدم حمادة هلال خلال أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح أغنيتين أولهما ستكون في الحلقات الأولى من العمل بإحدى الليالي في الصعيد، ويتعاون هلال في هذه الأغاني مع عدد من الشعراء الجدد.

وتشهد أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح محاولة قتل صابر الذي يلعب دوره الفنان حمادة هلال من قبل أحد الدجالين.

أبطال مسلسل المداح

وضم مسلسل المداح بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

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المداح أسطورة العهد الفنان حمادة هلال النجم حمادة هلال هبه مجدي خالد الصاوي رمضان 2025 قناة MBC غادة عادل
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