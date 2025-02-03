تطورات جديدة في قضية وفاة موظف الأوبرا غرقا.. الأسرة تسلم مذكراته للنيابة واستدعاء شاهد مهم في القضية.. وأهل المتوفي يكشفون أسباب غموض الحادث

حادث وفاة موظف الأوبرا غرقا بنهر نيل إمبابة، أحدثت ضجة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، لاسيما بعد انتشار رسالة منسوبة له بعنوان "رسالة من ظالم إلى ظالمه".

تحركات جديدة من النيابة في الحادث

تطورات جديدة شهدتها قضية وفاة موظف الأوبرا المتوفي غرقا، بعدما أصدرت نيابة الجيزة عدة قرارات، باستدعاء مجري التحريات للاستماع لأقوال في الحادث، كما سلمت أسرة موظف دار الأوبرا أوراق ومذكرات المتوفى بتوقيع يده وبخطه للنيابة لمضاهتها بالرسالة التي تم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما أمرت بصرف شهود العيان بعد الاستماع لأقوالهم.

كما أمرت النيابة باستدعاء أهم شاهد في القضية، وهو زميله الذي سلم متعلقاته لنجلته الصغري في المنزل، وإخبارها أنه ذهب لمشوار وسيعود، ثم عثر علي جثته غارقا.

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الاستماع لأقوال شقيق موظف الأوبرا

واستمعت جهات التحقيق بالجيزة، اليوم، أيضا لأقوال شقيق المتوفي عقب استدعائه للمرة الثانية، وخاصة مع إنكار الأسرة في جلسات التحقيق الأولى اشتباههم جنائيا في وفاته.



وخلال التحقيق مع شقيق المتوفى تم سؤاله حول الأسباب التي دفعت شقيقه موظف دار الأوبرا للانتحار، وعما إذا كان يتهم أحدا بالتسبب في وفاة شقيقه.

أقوال زوج شقيقة موظف الأوبرا المتوفي غرقا

وتواصلت فيتو مع إبراهيم حسن زوج شقيقة موظف الأوبرا، وكشف في تصريحات خاصة: إن أحد زملاء هاني جاء إلى المنزل يوم الحادث، وسلم نجلته الصغري هاتفه ومتعلقاته، وأخبرها أنه خرج في مشوار وسيعود، وعثروا عليه بعد ذلك غارقا، وخلال تحقيقات النيابة طالبوا استدعاء زميله الذي سلم نجلته متعلقاته، وبالفعل أصدرت النيابة قرارا باستدعائه، ولكن لم يمثل أمام النيابة حتي الآن.

وأضاف أن الرسالة المتداولة مزورة ولم تكن بخط يده، ولم تكن ضمن المتعلقات الشخصية التي سلمها لنا زميله، فهي مجرد رسالة منسوبة إليه ومتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتابع: ربما من كتب الرسالة أراد إثبات أنه تعرض لضغوط في العمل، مفيدا إبلاغنا عن الجهات التي نشرتها، واتهمنها بترويج معلومات زائفة.

وأوضح أن الراحل لم يكن يتحدث عن مشاكله في العمل، كان كتوما ولم يتحدث عن عمله، ولكن في آخر أيامه علمنا أنه تم فصله من عمله، وبعد وفاته أخبرتنا جهة عمله أنه كان مجرد تهديد بالفصل ولم ينفذ، وعلمنا بعد وفاته أنه تم استدعاؤه في شهادة لتحقيق إداري، وشهد شهادة حق، وتسببت شهادته في نقل أحد زملائه إلي مكان بعيد.

تصريحات شقيق الموظف حول وفاته

وبالتواصل مع شقيق المتوفى، شكك في الرسالة المتروكة، وقال إنه لا يعلم إذا كان أنهى حياته أم هناك شبهة جنائية في الحادث، ولكن هناك أمرا ما خطأ، وخاصة الورقة المكتوبة ليست بخط يد شقيقه، وأنه يعلم جيدًا خط شقيقه، ولا يعلم مصدرها.

وأفاد شقيق موظف دار الأوبرا بأن شقيقه لم يكن يعاني من أي مشاكل نفسية، وأنه كان ملتزم دينيا، ولم نصدق أنه يقبل على إنهاء حياته، وطالب بفتح تحقيقات موسعة عن الحادث، لكشف غموضه.

تعليق زوجة المتوفى على الحادث

فيما قالت رضوى زوجة هاني الموظف المتوفي: الورقة دي مش صحيحة ومزورة، وهاني مصدقش أنه يعمل كده… مستحيل يعمل كده.

وكشفت عن آخر مكالمة جمعتهما، قائلة: هاني كان طبيعي جدا، ولم تظهر عليه أي علامات غضب أو ضيق قبل الحادث، ويوم الحادث كلمني مرتين، واطمئن على ابنته بعد انتهائها من الامتحان، وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي.

قرارات النيابة في الحادث

وكانت النيابة أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى لتحديد سبب وتوقيت الوفاة عقب نقلها إلى مشرحة زينهم.

كما قررت النيابة، إجراء تحليل مخدرات للمتوفى لبيان تعاطيه أية مواد مخدرة من عدمه، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

رسالة من المتوفى قبل إنهاء حياته

وشغلت قضية وفاة موظف بدار الأوبرا المصرية غرقا في نهر النيل بإمبابة الرأي العام، وتصدرت محركات البحث في ظل التحقيقات المستمرة حول وجود شبهة جنائية في وفاته من عدمه، وخاصة بعد تداول رسالة يقال إنها منسوبة إليه يوجه فيها كلمات صادمة لظالميه.

الرسالة مكتوب فيها: "ستراني في عقوق أبنائك، وفي هجر أصحابك، وفي غدر من حولك، وستراني في أحلامك المحطمة والتي لا تتحقق، وستراني في مرضك وضعفك وفشلك، والله العظيم أسألك بأنك ستراني".

أقوال شقيق الموظف في التحقيقات

واستمعت جهات التحقيق لأقوال شقيق المتوفي في المرة الأولي، الذي أوضح في بداية التحقيقات، أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة بعد التحقيقات التي أجريت معه في مقر عمله. وأضاف أنه فقد الاتصال به لفترة طويلة، ولم يكن يعرف مكانه، وأصيب بصدمة شديدة بعدما علم بقيام شقيقه بإنهاء حياته في نهر النيل بإمبابة.

وأكد أن الأسرة كانت في حالة حزن شديدة، وطالب شقيق المتوفي خلال التحقيقات بمحاسبة كل من ظلم شقيقه، وتسبب في إقباله على التخلص من حياته.

تشكيل فريق بحث لجمع المعلومات حول الحادث

كما قام اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة بتشكيل فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات حول وجود شبهة في الحادث من عدمه، تنفيذا لتكليف النيابة العامة لرجال المباحث بتكثيف التحريات حول الواقعة.

وجار تفريغ كافة كاميرات المراقبة الموجودة بداخل وخارج دار الأوبرا للوقوف على ملابسات الواقعة وماذا حدث قبل أن ينهي الموظف حياته.

التقرير الطبي لموظف دار الأوبرا

وكشف التقرير الطبي المبدئي لوفاة موظف دار الأوبرا في مياه النيل بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، ما جاء بمعاينة الجثمان.

وأوضحت المعاينة لجثة الموظف وجود زُرقة كاملة بالجلد، كما يوجد انتفاخ بالعينين واللسان والبطن، وذلك لمرور فترة طويلة على وفاته.

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