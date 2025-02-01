أخبار مصر: لحظة افتراس أسد لعامل بالفيوم، نجل فنان شهير يدهس 3 أشخاص، تطور مفاجئ في أزمة زيزو، كارثة جوية جديدة بأمريكا

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

قرار عاجل من النيابة ضد نجل الفنان عبد العزيز مخيون بعد دهسه 3 أشخاص

قرر وكيل النائب العام بنيابة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة المستشار أحمد هاني، حبس “صلاح الدين” نجل الفنان عبد العزيز مخيون، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك لتسببه فى مقتل شخص وإصابة ٢ آخرين في حادث سير على الطريق الزراعي السريع بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

اللقطات الأولى لافتراس أسد لعامل حديقة حيوان الفيوم (فيديو)

أسد الفيوم، حادث مرعب ومأساوي شهدته حديقة حيوان الفيوم، أمس الجمعة، إذ تعرض أحد العاملين بالحديقة لهجوم مباغت من أسد مفترس داخل القفص المخصص له، ما أدى إلى وفاته على الفور.

اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار بيريل وفيروز كانز، الكرتونة ارتفعت 12 جنيها

التطبيق الزيادة في أسعار بيريل وفيروز كانز بالأسواق، بداية من اليوم السبت الموافق 1 فبراير 2025 تطبق الزيادة الجديدة في سعر بيريل كانز وفيروز وأمستل؛ وفقًا لما أعلنه حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك.

كارثة جوية جديدة بأمريكا، لحظة تحطم طائرة وانفجارها فوق منازل سكان فيلادلفيا (فيديو)

أعلن حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية، أن طائرة صغيرة تحطمت شمال شرقي مدينة فيلادلفيا، اليوم السبت.

بعد تدخل أشخاص معينة، بشرى لجماهير الزمالك بشأن زيزو

زف إسماعيل يوسف نجم نادي الزمالك السابق، بشرى لجماهير الفارس الأبيض بشأن التجديد لأحمد سيد زيزو.

وفاة عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى وتشييع جثمانها اليوم من مسجد الجزيرة بالزمالك

رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى، بحسب ما أعلنت الصفحة الرسمية لعازفة البيانو الراحلة مشيرة عيسى.

رئيس الوزراء يتفقد اليوم عددا من المستشفيات ويبدأ بزيارة مستشفى بهية

يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بجولة تفقدية لعدد من المستشفيات، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من كفاءة التجهيزات الطبية وسير العمل داخل المنشآت الصحية.

اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار بيبسي كولا بلاستيك

تطبيق الزيادة في أسعار بيبسي كولا بلاستيك اليوم، أعلن حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك؛ أن شركة بيبسي كولا مصر أرسلت للتجار والموردين والموزعين قرارها بشأن تغيير أسعار منتجين من منتجاتها؛ هما عبوة بلاستيك 250 مل و400 مل، بدءً اليوم السبت 1 فبراير 2025.

تغير مفاجئ واضطرابات، تحذير شديد من الأرصاد بشأن تقلبات طقس اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرًا شديدًا بشأن حالة الطقس اليوم السبت 1 فبراير 2025، مؤكدة أن اليوم يشهد اضطراب في الملاحة البحرية وأمطار ورياح وشبورة مائية كثيفة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 1 فبراير 2025 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوري الإنجليزي

موعد مباريات اليوم، تشهد مباريات اليوم السبت 1 فبراير 2025، إقامة العديد بمختلف الملاعب العربية والعالمية.

الله أكبر، صرخات رعب لرجل وثق لحظة سقوط طائرة فيلادلفيا (فيديو)

حادث فيلادلفيا، وثق رجل من فيلادلفيا لحظة سقوط طائرة وانفجارها على عدد من المنازل بمنطقة شارع روزفلت وشارع كوتمان قرب مركز روزفلت للتسوق شمال شرقي مدينة فيلادلفيا.

هنا الزاهد: أتشد للراجل لو أكبر مني بـ 10 سنين وهذه حقيقة هدية الـ 20 مليون جنيه (فيديو)

كشفت الفنانة هنا الزاهد، تفاصيل وأسرار كواليس من مسلسلها “إقامة جبرية”، مؤكدة أن ذهبت إلى طبيب نفسي شهير في المعادي لفهم أبعاد شخصية “سلمى”، حيث روت له قصة المسلسل بالكامل حتى تتمكن من تجسيد الدور بعمق.

قطار العاصمة يبدأ اليوم في تنظيم رحلتين من عدلي منصور إلى العاصمة دون توقف

انتهت الشركة المشغلة للقطار الكهربائي، قطار العاصمة من جداول التشغيل الجديدة والمقرر اعتمادها بداية من اليوم السبت والخاصة بتوفير رحلتين مباشرتين يوميًّا.

بمشاركة وزراء خارجية 6 دول، اجتماع عربي طارئ في القاهرة اليوم لبحث ملف غزة

تستضيف القاهرة، اليوم السبت، اجتماعًا لـ6 دول عربية يتناول تطورات الأوضاع بالمنطقة، وتثبيت وقف إطلاق النار بـقطاع غزة، وسبل دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بعد حظرها إسرائيليًّا.

الدنمارك تدهس البرتغال وتصل إلى نهائي كأس العالم لليد

واصلت الدنمارك طريقها نحو اللقب الرابع تواليًّا، عندما سحقت البرتغال 40-27 في أوسلو، في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مع كرواتيا والنرويج.

غلق شارع الهرم كليا من ميدان الجيزة إلى كوبري عباس لمدة 6 سنوات

وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل، الحواجزَ الحديدية وخدمات مرورية بمحيط غلق شارع الهرم كليًّا في المنطقة المحصورة ما بين ميدان الجيزة وكوبرى عباس تحديدًا أمام مستشفى الرمد بسبب أعمال إنشاء محطة مترو (محطة ميدان الجيزة).

استقبال أسطوري بالآلاف وبكاء نيمار، أبرز لقطات احتفال سانتوس بعودة نجمه (فيديو)

استقبل الآلاف من جماهير فريق سانتوس البرازيلي، نجمهم نيمار دا سيلفا عقب انضمامه لفريقه السابق.

اليوم، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة

تنظر محكمة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، في مبلغ 13 مليون جنيه بحجة شراء سيارة.

الكشف عن عدد قتلى تحطم طائرة وانفجارها على المنازل بفيلادلفيا وفيديو جديد يوثق الكارثة

كارثة فيلادلفيا، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اليوم السبت، أن حادث تحطم طائرة في مدينة فيلادلفيا أسفر عن مصرع 6 أشخاص كانوا على متن الطائرة.

ترقيصة بملايين، حساب بيراميدز يسخر من زيزو (صورة)

سخر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز، على منصة “إكس” تويتر سابقًا، من نجم نادي الزمالك زيزو، بعد أن نجح الفريق السماوي في تحقيق فوز عريض بثلاثية نظيفة على الفريق الأبيض في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز، أمس الجمعة.

جريمة هزت إسطنبول، مراهق تركي يقتل عائلته بالكامل بينهم والداه (صور)

أقدم مراهق تركي، في إسطنبول، على قتل عائلته بالكامل، حيث أطلق النار على والديه وشقيقته وجدته، قبل أن يفر إلى مدينة بورصة.

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