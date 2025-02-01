اللقطات الأولى لافتراس أسد لعامل حديقة حيوان الفيوم (فيديو)

أسد الفيوم، حادث مرعب ومأساوي شهدته حديقة حيوان الفيوم، أمس الجمعة، إذ تعرض أحد العاملين بالحديقة لهجوم مباغت من أسد مفترس داخل القفص المخصص له، ما أدى إلى وفاته على الفور.

أسد يلتهم عامل بحديقة حيوان الفيوم

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها للحظة هجوم الأسد على العامل، وسط ذهول زوار الحديقة الحيوان، بعد مشاهدتهم للحارس ملقى على الأرض بجوار الأسد، مؤكدين أن الحارس ما زال حيًّا لكنهم غير قادرين على الدخول لإنقاذه.

كما أظهر مقطع فيديو آخر يظهر عويل وصراخ سيدات بعد هجوم الأسد على حارسه، وسط مناشدة بإنقاذ المنطقة بعد إصابة الأسد بحالة هياج.

هروب اسد من حديقة حيوان الفيوم وأكل الحارس وتم تصفيه الأسد بواسطه رجال الأمن.. ربنا يرحم المتوفي pic.twitter.com/X6RltP2Bjq — HOSAMABBAS (@HOSAMAB82577101) January 31, 2025

وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين سقوط العامل سعيد جابر علي محمد الدش (47 سنة) مصابًا بإصابات متنوعة في رأسه، بعدما هاجمه أسد والتهم جزءًا من رأسه، وكاد يصيب ويلتهم آخرين.

ولفظ العامل أنفاسه الأخيرة بعد نقله لمستشفى الفيوم العام.

فيما أكد شهود عيان أن الشرطة تخلصت من الأسد بعدما أصيب بحالة هياج شديدة.

تفاصيل افتراس أحد الأسود لـ عامل بحديقة حيوان الفيوم

وكشفت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الشخص الذي لقي مصرعه بسبب هجوم أسد بحديقة حيوان الفيوم، ليس أحد حراس الحيوانات ولكنه أحد الخفراء العاملين بالحديقة، وغير المختصين بالتعامل مع الحيوانات.

تفاصيل افتراس أحد الأسود لـ غفير بحديقة حيوان الفيوم

وأضاف المصدر أن الغفير تواجد بالصدفة ولأسباب غير معلومة داخل مكان عرض مفتوح مخصص للأسود داخل الحديقة، وهو ما تسبب في هجوم الأسد عليه.

وأكد المصدر أن قوات الشرطة التي حضرت إلى الحديقة على الفور قامت بالتعامل مع الموقف وأطلقت النيران على الأسد وأردته قتيلا في محاولة لإنقاذ الغفير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.