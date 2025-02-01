الكشف عن عدد قتلى تحطم طائرة وانفجارها على المنازل بفيلادلفيا وفيديو جديد يوثق الكارثة

كارثة فيلادلفيا، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اليوم السبت، أن حادث تحطم طائرة في مدينة فيلادلفيا أسفر عن مصرع 6 أشخاص كانوا على متن الطائرة.



وقالت الإدارة في منشور عبر منصة "إكس": "تحطمت طائرة من طراز 55 "لير جيت" في حوالي الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الجمعة 31 يناير، بعد إقلاعها من مطار شمال شرق فيلادلفيا"، مشيرة إلى أن الطائرة كانت تقل 6 أشخاص.

Breaking: Viewer provided video of plane crash in Northeast Philadelphia. Near Cottman and Roosevelt Boulevard. Building on fire. Heavy smell of jet fuel in the air. @FOX29philly pic.twitter.com/EKOGcwMDnc January 31, 2025

وأضافت: "كانت الطائرة في طريقها إلى مطار سبرينجفيلد برانسون الوطني في ميسوري. ستتولى إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق في الأمر. وسيتولى المجلس الوطني لسلامة النقل قيادة التحقيق وتقديم كافة التحديثات".

وأعلن حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية جوش شابيرو أن طائرة صغيرة تحطمت شمال شرقي مدينة فيلادلفيا، الجمعة.

JUST IN: New video of the plane crash in Philadelphia. At least 6 people killed pic.twitter.com/zrX3jZcjoO — BNO News (@BNONews) February 1, 2025

وأفاد المسؤول أن طواقم الإنقاذ تحركت للتعامل مع حادث التحطم، الذي وقع قرب مركز روزفلت للتسوق.

وقالت شرطة فيلادلفيا لشبكة "سي بي إس نيوز"، إن انفجارا وقع بعد تحطم الطائرة في منطقة بالجزء الشمالي الشرقي من المدينة وكان على متنها شخصان.

وتسبب الحادث في نشوب حريق، حسبما ذكرت وسائل إعلام وظهر في مقاطع مصورة، بينما انتشرت خدمات الطوارئ في مكان الحادث.

ويبعد موقع التحطم أقل من 5 كيلومترات من مطار شمال شرق فيلادلفيا، الذي يخدم بشكل رئيسي طائرات رجال الأعمال والرحلات المستأجرة.



وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بسقوط طائرة صغيرة في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، على مبانٍ سكنية، ما أدى إلى اندلاع حريق.

وقالت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية إن "طواقم الطوارئ والإسعاف تحركت إلى موقع الحادث، حيث أعقب سقوط الطائرة وانفجارها نتيجة اصطدامها بعدة مبانٍ سكنية في منطقة شارع روزفلت وشارع كوتمان".



وذكرت الشبكة أن "أسباب سقوط الطائرة لا تزال غير واضحة، ولم تتوفر حتى الآن أي معلومات عن حالة الركاب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.