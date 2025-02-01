جريمة هزت إسطنبول، مراهق تركي يقتل عائلته بالكامل بينهم والداه (صور)

أقدم مراهق تركي، في إسطنبول، على قتل عائلته بالكامل، حيث أطلق النار على والديه وشقيقته وجدته، قبل أن يفر إلى مدينة بورصة.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن الابن القاتل (17 عامًا) أطلق النار على والديه وشقيقته وجدته، ليرديهم قتلى في المنزل بمنطقة "أيوب سلطان" في إسطنبول، قبل أن يفر نحو مدينة بورصة.

وعثرت عمة القاتل على الضحايا في المنزل خلال عودتها، مساء الخميس، حيث وجدت جثث شقيقها، محمد ينيجون (43 عامًا)، وزوجته أيسون (42 عامًا)، وابنتهما زيلان (13 عامًا)، ووالدتها فاطمة (71 عامًا).

وانتقلت فرق الإسعاف إلى المنزل، ونقلت الجثث إلى المستشفى ثم إلى الطبيب الشرعي، بينما بدأت الشرطة البحث عن الابن الذي حامت حوله الشبهات لكونه الغائب الوحيد عن المذبحة.

وسرعان ما ألقت الشرطة القبض على المراهق في مدينة بورصة، حيث اعترف بارتكاب الجريمة خلال لحظات جنون فقد فيها السيطرة على نفسه.

لكن الشرطة لم تكتفِ بتلك المزاعم، وفتحت تحقيقًا موسعًا لكشف ملابسات الجريمة التي هزت الحي.

ولم ترد أي تقارير عن تعاطي القاتل للمخدرات أو معاناته من مشاكل نفسية.

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