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تغير مفاجئ واضطرابات، تحذير شديد من الأرصاد بشأن تقلبات طقس اليوم

حالة الطقس اليوم،
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الطقس اليوم السبت، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرًا شديدًا بشأن حالة الطقس اليوم السبت 1 فبراير 2025، مؤكدة أن اليوم يشهد اضطراب في الملاحة البحرية وأمطار ورياح وشبورة مائية كثيفة.

 

اضطراب حركة الملاحة البحرية

وقالت هيئة الأرصاد في بيانها، تحذير، يشهد طقس اليوم السبت اضطرابًا في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة، كما ترتفع الأمواج من 2.5: 3.5 متر.

حالة الطقس اليوم السبت 1 فبراير 2025

وتوقعت الأرصاد، أن يسود اليوم  طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية  وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية وأمطار ورياح

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الصباحية الكثيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد الجوية أيضًا بفرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء.

كما حذرت من نشاط حركة الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

طقس غدا الأحد 2 فبراير حتى الخميس 6 فبراير 2025

وأوضحت أيضا أن طقس غدا الأحد 2 فبراير إلى الثلاثاء 4 فبراير 2025 يشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما يشهد طقس الأربعاء 5 فبراير والخميس 6 فبراير 2025 فرص سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحبه نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 1 فبراير 2025

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

 

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