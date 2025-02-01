السبت 01 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدنمارك تدهس البرتغال وتصل إلى نهائي كأس العالم لليد

يد منتخب الدنمارك،
يد منتخب الدنمارك، فيتو

واصلت الدنمارك طريقها نحو اللقب الرابع تواليًّا، عندما سحقت البرتغال 40-27 في أوسلو،  في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مع كرواتيا والنرويج.

وصمدت البرتغال التي بلغت نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخها، نسبيا في الشوط الأول حيث أنهته متخلفة بفارق 4 أهداف (16-20)، لكنها استسلمت في الشوط الثاني أمام قوة أبطال العالم وأولمبياد باريس الذين سجلوا 20 هدفًا أيضًا مقابل 11 هدفا فقط لمنافسيهم.

وضربت الدنمارك موعدًا في المباراة النهائية الأحد مع كرواتيا بطلة نسخة 2003، التي تغلبت على فرنسا 31-28.

وتلتقي البرتغال وفرنسا في اليوم ذاته في مباراة المركز الثالث.

وفرضت الدنمارك سيطرتها على كرة اليد العالمية بقوة في الأعوام الأخيرة، وتحديدا منذ تتويجها باللقب الأولمبي الأول في تاريخها عام 2016 في ريو دي جانيرو، أتبعته بلقبها الأول في بطولة العالم في نسخة عام 2019 التي استضافتها مشاركة مع ألمانيا.

وكرر المنتخب الاسكندنافي تفوقه في النسختين التاليتين في 2021 في مصر و2023 في بولندا والسويد، وصولًا إلى تتويجها باللقب الأولمبي الثاني في باريس الصيف الماضي معوضة خسارتها نهائي 2021 في طوكيو، قبل أن تتوج بالمعدن الأصفر في أولمبياد باريس بفوزها الكبير على ألمانيا 39-26.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بطولة العالم لكرة اليد كاس العالم لليد نهائي بطولة العالم نهائي كأس العالم

مواد متعلقة

بعد تدخل أشخاص معينة، بشرى لجماهير الزمالك بشأن زيزو

رسميا، انتهاء الميركاتو الشتوي للموسم الجديد من الدوري السعودي

رايو فاييكانو يتغلب على مضيفه ليجانيس في مباراة مثيرة بالدوري الإسباني

مانشستر سيتي يستعد لإيداع مبلغ ضخم لبرشلونة

نيمار يوقع عقود انضمامه لسانتوس البرازيلي (فيديو)

الاهلي السعودي يعلن ضم جالينو

تقارير سعودية تؤكد بقاء ساديو ماني مع النصر

النصر السعودي يغلق ملف صفقة نجم برايتون

ads

الأكثر قراءة

بعد تدخل أشخاص معينة، بشرى لجماهير الزمالك بشأن زيزو

نجل فنان شهير يصدم شخصا بالبحيرة ويتسبب في وفاته

مصادر بالزراعة تكشف تفاصيل افتراس أحد الأسود لـ غفير بحديقة حيوان الفيوم

بدء غلق شارع الهرم كليا من ميدان الجيزة إلى كوبري عباس لمدة 6 سنوات

مصرع حارس افترسه أحد أسود حديقة الحيوان بالفيوم

ارتفاع أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 31 يناير 2025

زيادة أسعار بيبسي بلاستيك في الأسواق بدءا من أول فبراير

ننشر أسماء ضحايا حادث دهس نجل الفنان عبد العزيز مخيون بالبحيرة

منوعات

المزيد

ابتلعته الأرض بسيارته، فرق الإنقاذ تحاول إخراج سائق من حفرة باليابان (فيديو)

الاحتلال يعتقل عريسا من حفل زفافه في الخليل (صور)

سجون الاحتلال توزع أساور على الأسرى الفلسطينيين المحررين

أسرار مدينة مفقودة عمرها 600 عام مدفونة تحت الغابات المكسيكية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

مواجهات قوية في ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 1 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 1 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير سبب نزول حسبنا الله ونعم الوكيل في "آل عمران" وفضل الدعاء بها؟

المزيد
الجريدة الرسمية