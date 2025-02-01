السبت 01 فبراير 2025
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حوادث

بدء غلق شارع الهرم كليا من ميدان الجيزة إلى كوبري عباس لمدة 6 سنوات

غلق شارع الهرم، فيتو
غلق شارع الهرم، فيتو

وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل، الحواجزَ الحديدية وخدمات مرورية بمحيط غلق شارع الهرم كليًّا في المنطقة المحصورة ما بين ميدان الجيزة وكوبرى عباس تحديدًا أمام مستشفى الرمد  بسبب أعمال إنشاء محطة مترو (محطة ميدان الجيزة).

 

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستلام موقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو أنفاق "14 – الجيزة" ضمن مشروع مترو أنفاق الخط الرابع (محطة ميدان الجيزة).

 

غلق كلي لشارع الهرم من ميدان الجيزة لكوبري عباس لمدة 6 سنوات

وإزالة نزلة كوبري الجيزة المعدنية المؤدي لكوبري عباس وشارع البحر الأعظم بالجيزة، مما يستلزم الغلق الكلى لامتداد شارع الأهرام في المنطقة المحصورة ما بين ميدان الجيزة وكوبرى عباس تحديدًا أمام مستشفى الرمد فى الاتجاهين أمام حركة المرور لتسليم محطة المترو اعتبارًا من الساعة 12,05 صباح اليوم السبت الموافق 2025/2/1 حتى انتهاء فترة الأعمال “ست سنوات”.

 

وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:-
حركة المركبات القادمة من مناطق المنيل وكوبرى عباس وترغب فى استكمال السير اتجاه ميدان الجيزة سيتم السير بشارع الأهرام، ثم الدخول يمينًا إلى شارع قرة ابن شريك واستكمال السير حتى شارع مراد حتى فتحة الدوران المستحدثة الكائنة بعد كنيسة مطرانية الجيزة ثم الدوران مرة أخرى إلى شارع مراد واستكمال السير وصولًا إلى ميدان الجيزة.


حركة المركبات القادمة من مناطق المنيل وكوبرى عباس وترغب بالسير اتجاه شارع البحر الأعظم سيتم الدخول يسارًا من فتحة الدوران المستحدثة اتجاه مسطح نفق عباس واستكمال السير وصولًا إلى شارع البحر الأعظم ومناطق المنيب.


حركة المركبات القادمة من كوبرى الجيزة المعدنى وميدان الجيزة وترغب فى استكمال السير اتجاه كوبرى عباس ومناطق المنيل سيتم النزول من منزل كوبرى الجيزة المعدنى واستكمال السير بشارع مراد حتى أعلى نفق بهى الدين بركات ثم الدخول يمينًا إلى شارع بهى الدين بركات واستكمال السير حتى نفق عباس ثم الدخول يسارًا إلى المطلع المؤدى إلى كوبرى عباس ومناطق المنيل.


ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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