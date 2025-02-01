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رياضة

استقبال أسطوري بالآلاف وبكاء نيمار، أبرز لقطات احتفال سانتوس بعودة نجمه (فيديو)

نيمار، فيتو
نيمار، فيتو

استقبل الآلاف من جماهير فريق سانتوس البرازيلي، نجمهم نيمار دا سيلفا عقب انضمامه لفريقه السابق.

وتواجد نيمار بملعب فيلا بيلميرو الذي يتسع 20 ألف متفرج ويقع على أطراف مدينة ساو باولو استعدادا لبداية حفل موسيقي احتفالًا بعودة نيمار.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي إكس بكاء نيمار داخل الملعب أثناء تقبيله لقميص فريق سانتوس وسط صيحات الجماهير.

 

أنهى نيمار رحلته في السعودية بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بفسخ عقده مع الهلال بطل دوري روشن، ليعود إلى ناديه الأم الذي لعب في صفوفه بين عامي 2009 و2013.

 

تصريحات نيمار 

وقال نيمار: كنت طفلًا صغيرًا لديه أحلام كبيرة هنا نشأت وشعرت بالسعادة. سانتوس قدمني للعالم لكنّ قلبي كان دومًا باللونين الأبيض والأسود. ما زلت أتذكر كل لحظة قضيتها هنا".

ووجه نيمار حديثه إلى "الملك" بيليه، أسطورة سانتوس والكرة البرازيلية الراحل، الذي ظهر قميصه التاريخي رقم 10 على مقعدٍ فخم يتوسط أرض الملعب.

وبعد رحيله في 2013، انضم نيمار إلى برشلونة وقضى معه 4 مواسم قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية تجاوزت قيمتها 220 مليون يورو، وفي 2023 رحل نيمار إلى الهلال السعودي لكنّ الإصابة عرقلت مسيرته مع الزعيم.

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