ترقيصة بملايين، حساب بيراميدز يسخر من زيزو (صورة)

الزمالك وبيراميدز، سخر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز، على منصة “إكس” تويتر سابقًا، من نجم نادي الزمالك زيزو، بعد أن نجح الفريق السماوي في تحقيق فوز عريض بثلاثية نظيفة على الفريق الأبيض في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز، أمس الجمعة.

بيراميدز يسخر من زيزو

ونشر حساب بيراميدز على "إكس" صورة للاعب إبراهيم عادل وهو يراوغ زيزو، وكتب عليها: "ترقيصة بملايين"، مصحوبة بصورة ساخرة ودولارات.

ويبدو أن هذه السخرية كانت إشارة للمطالب المالية الكبيرة التي طلبها زيزو لتجديد عقده مع الزمالك، وهو ما تسبب في تعثر المفاوضات بين الطرفين في الفترة الأخيرة.

تألق لاعبو بيراميدز في الشوط الثاني من المباراة، حيث تمكنوا من تسجيل ثلاثة أهداف في الدقائق 58 و64 و70 عن طريق كل من فيستون مايلي، مصطفى فتحي، وإبراهيم عادل.

بهذا الفوز، رفع بيراميدز رصيده إلى 24 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بفارق أربع نقاط عن الأهلي الذي يمكنه تقليص الفارق إلى نقطة واحدة، إذا نجح في الفوز على مودرن سبورت يوم الأحد المقبل في الجولة نفسها.

ويُعد هذا الانتصار السابع لبيراميدز في الدوري هذا الموسم، حيث تجنب الخسارة في سبع مباريات متتالية، بينما تلقى الزمالك خسارته الثانية في آخر ثلاث مباريات، وهي الخسارة الثالثة له في الدوري هذا الموسم، مقابل فوزه في ست مباريات وتعادله في اثنتين.

بينما توقف رصيد الزمالك عند 20 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف الأهلي، وبفارق نقطة واحدة أمام سيراميكا كليوباترا.

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