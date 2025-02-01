مواعيد مباريات اليوم السبت 1 فبراير 2025 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوري الإنجليزي
موعد مباريات اليوم، تشهد مباريات اليوم السبت 1 فبراير 2025، إقامة العديد بمختلف الملاعب العربية والعالمية.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
نوتينجام فورست ضد برايتون- الساعة: 2.30 مساء بتوقيت مصر، 3:30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 1
بورنموث ضد ليفربول - الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 1
إيفرتون ضد ليستر سيتي - الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 1
إبسويتش تاون ضد ساوثهامتون - الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 2
نيوكاسل يونايتد ضد فولهام - الساعة: 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 مساءً بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 2
وولفرهامبتون ضد أستون فيلا -الساعة: 7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساءً بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
خيتافي ضد إشبيلية - الساعة: 3 مساء بتوقيت مصر، 4 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3
فياريال ضد بلد الوليد -الساعة: 5.15 مساء بتوقيت مصر، 6.15 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3
أتلتيكو مدريد ضد ريال مايوركا -الساعة: 7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3
إسبانيول ضد ريال مدريد - الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
مونزا ضد هيلاس فيرونا -الساعة: 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن
أودينيزي ضد فينيزيا -الساعة: 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن
أتلانتا ضد تورينو -الساعة:7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: SSC إكسترا 1
بولونيا ضد كومو -الساعة: 9.45 مساء بتوقيت مصر، 10.45 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن
مواعيد مباريات الدوري الألماني
شتوتجارت ضد بوروسيا مونشنجلادباخ -الساعة: 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: TOD
بايرن ميونيخ ضد هولشتاين كيل -الساعة: 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 5
هايدنهايم ضد بوروسيا دورتموند -الساعة: 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 6
بوخوم ضد فرايبورج -الساعة: 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: TOD
سانت باولي ضد أوجسبورج -الساعة: 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: TOD
يونيون برلين ضد لايبزيج -الساعة: 7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
بريست ضد باريس سان جيرمان -الساعة: 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 4
موناكو ضد أوكسير - الساعة:8 مساء بتوقيت مصر، 9 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 2
ليل ضد سانت إيتيان - الساعة: 10.05 مساء بتوقيت مصر، 11.05 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت4
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الخليج ضد ضمك -الساعة: 3.25 مساء بتوقيت مصر، 4.25 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: 5 SSC
الفتح ضد القادسية -الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: SSC1
الاتحاد ضد الخلود - الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: SSC1
مواعيد مباريات الدوري المصري
إنبي ضد البنك الأهلي - الساعة: 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أون تايم سبورت
زد ضد المصري - الساعة: 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أون تايم سبورت
بتروجيت ضد الإتحاد -الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أون تايم سبورت
فاركو ضد غزل المحلة - الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أون تايم سبورت
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا