السبت 01 فبراير 2025
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 1 فبراير 2025 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوري الإنجليزي

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

موعد مباريات اليوم، تشهد مباريات اليوم السبت 1 فبراير 2025، إقامة العديد بمختلف الملاعب العربية والعالمية.


مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

نوتينجام فورست ضد برايتون- الساعة: 2.30 مساء بتوقيت مصر، 3:30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 1


بورنموث ضد ليفربول - الساعة:  5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 1


إيفرتون ضد ليستر سيتي - الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 1


إبسويتش تاون ضد ساوثهامتون - الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 2


نيوكاسل يونايتد ضد فولهام - الساعة: 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 مساءً بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 2


وولفرهامبتون ضد أستون فيلا -الساعة:  7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساءً بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1


مواعيد مباريات الدوري الإسباني

خيتافي ضد إشبيلية - الساعة: 3 مساء بتوقيت مصر، 4 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3


فياريال ضد بلد الوليد -الساعة:  5.15 مساء بتوقيت مصر، 6.15 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3


أتلتيكو مدريد ضد ريال مايوركا -الساعة:  7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3


إسبانيول ضد ريال مدريد - الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1


مواعيد مباريات الدوري الإيطالي 

مونزا ضد هيلاس فيرونا -الساعة:  4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن


أودينيزي ضد فينيزيا -الساعة:  4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن


أتلانتا ضد تورينو -الساعة:7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: SSC إكسترا 1


بولونيا ضد كومو -الساعة:  9.45 مساء بتوقيت مصر، 10.45 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن


مواعيد مباريات الدوري الألماني 

شتوتجارت ضد بوروسيا مونشنجلادباخ -الساعة:  4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: TOD


بايرن ميونيخ ضد هولشتاين كيل -الساعة:  4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 5


هايدنهايم ضد بوروسيا دورتموند -الساعة: 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 6


بوخوم ضد فرايبورج -الساعة:  4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: TOD


سانت باولي ضد أوجسبورج -الساعة:  4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: TOD


يونيون برلين ضد لايبزيج -الساعة:  7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 5


مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

بريست ضد باريس سان جيرمان -الساعة: 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 4


موناكو ضد أوكسير - الساعة:8 مساء بتوقيت مصر، 9 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 2


ليل ضد سانت إيتيان - الساعة:  10.05 مساء بتوقيت مصر، 11.05 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت4


مواعيد مباريات الدوري السعودي 

الخليج ضد ضمك -الساعة:  3.25 مساء بتوقيت مصر، 4.25 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: 5 SSC


الفتح ضد القادسية -الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: SSC1


الاتحاد ضد الخلود - الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: SSC1


مواعيد مباريات الدوري المصري

إنبي ضد البنك الأهلي - الساعة: 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أون تايم سبورت


زد ضد المصري - الساعة: 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أون تايم سبورت


بتروجيت ضد الإتحاد -الساعة:  7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أون تايم سبورت


فاركو ضد غزل المحلة -  الساعة:  7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أون تايم سبورت

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