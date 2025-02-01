مواعيد مباريات اليوم السبت 1 فبراير 2025 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوري الإنجليزي

موعد مباريات اليوم، تشهد مباريات اليوم السبت 1 فبراير 2025، إقامة العديد بمختلف الملاعب العربية والعالمية.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

نوتينجام فورست ضد برايتون- الساعة: 2.30 مساء بتوقيت مصر، 3:30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 1



بورنموث ضد ليفربول - الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 1



إيفرتون ضد ليستر سيتي - الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 1



إبسويتش تاون ضد ساوثهامتون - الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 2



نيوكاسل يونايتد ضد فولهام - الساعة: 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 2



وولفرهامبتون ضد أستون فيلا -الساعة: 7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1



مواعيد مباريات الدوري الإسباني

خيتافي ضد إشبيلية - الساعة: 3 مساء بتوقيت مصر، 4 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3



فياريال ضد بلد الوليد -الساعة: 5.15 مساء بتوقيت مصر، 6.15 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3



أتلتيكو مدريد ضد ريال مايوركا -الساعة: 7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3



إسبانيول ضد ريال مدريد - الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

مونزا ضد هيلاس فيرونا -الساعة: 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: لم تعلن



أودينيزي ضد فينيزيا -الساعة: 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: لم تعلن



أتلانتا ضد تورينو -الساعة:7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: SSC إكسترا 1



بولونيا ضد كومو -الساعة: 9.45 مساء بتوقيت مصر، 10.45 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: لم تعلن



مواعيد مباريات الدوري الألماني

شتوتجارت ضد بوروسيا مونشنجلادباخ -الساعة: 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: TOD



بايرن ميونيخ ضد هولشتاين كيل -الساعة: 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 5



هايدنهايم ضد بوروسيا دورتموند -الساعة: 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 6



بوخوم ضد فرايبورج -الساعة: 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: TOD



سانت باولي ضد أوجسبورج -الساعة: 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: TOD



يونيون برلين ضد لايبزيج -الساعة: 7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 5



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

بريست ضد باريس سان جيرمان -الساعة: 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 4



موناكو ضد أوكسير - الساعة:8 مساء بتوقيت مصر، 9 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 2



ليل ضد سانت إيتيان - الساعة: 10.05 مساء بتوقيت مصر، 11.05 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت4



مواعيد مباريات الدوري السعودي

الخليج ضد ضمك -الساعة: 3.25 مساء بتوقيت مصر، 4.25 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: 5 SSC



الفتح ضد القادسية -الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: SSC1



الاتحاد ضد الخلود - الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: SSC1



مواعيد مباريات الدوري المصري

إنبي ضد البنك الأهلي - الساعة: 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: أون تايم سبورت



زد ضد المصري - الساعة: 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: أون تايم سبورت



بتروجيت ضد الإتحاد -الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: أون تايم سبورت



فاركو ضد غزل المحلة - الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: أون تايم سبورت

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.