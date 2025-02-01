الله أكبر، صرخات رعب لرجل وثق لحظة سقوط طائرة فيلادلفيا (فيديو)

حادث فيلادلفيا، وثق رجل من فيلادلفيا لحظة سقوط طائرة وانفجارها على عدد من المنازل بمنطقة شارع روزفلت وشارع كوتمان قرب مركز روزفلت للتسوق شمال شرقي مدينة فيلادلفيا.

وتعالت صرخات الرجل الذي كان يقود مركبته مساء أمس في الشارع الذي سقطت فيه الطائرة وعلى متنها 6 أشخاص، غير مصدق لما رآه، وظل يردد:" “الله أكبر.. الله أكبر.. يا إلهي.”

فيما وثق هاتفه المحمول مشهد الرعب هذا حين سقطت الطائرة وانفجرت مشتعلة، وتعالت ألسنة اللهب والنار، وتطايرت أجزاؤها.



تحولت إلى كرة نار

🇺🇸✈️📹 | Video taken by a Muslim man in #philadelphiacrash shows exactly the moment of the Air Ambulance crash



The man is notoriously scared#planecrash pic.twitter.com/jzAo2ayJsQ February 1, 2025

وتحطمت طائرة النقل الطبية التي كانت تقل طفلا مريضا وخمسة آخرين في أحد أحياء مدينة فيلادلفيا بعد فترة وجيزة من الإقلاع مساء أمس الجمعة، وانفجرت لتتحول إلى كرة نارية أحرقت عدة منازل.

فيما أفادت المعلومات أن الطائرة سقطت عند تقاطع مزدحم بالقرب من مول روزفلت، وهو مركز للتسوق في الهواء الطلق حيث كان المستجيبون الأوائل يمنعون حركة المرور بينما تجمع مواطنون لمشاهدة الحادث في زاوية أحد الشوارع في حي رونهورست السكني.

كما أظهرت صورة نشرها مكتب إدارة الطوارئ في فيلادلفيا على موقع "اكس" للتواصل الاجتماعي سحابة كثيفة من الدخان في السماء بالقرب من مول روزفلت.

فيما أعلنت شركة "جيت ريسكيو" للإسعاف الجوي أن المريض وراكبا آخر كانوا على متن الطائرة مع طاقم يتألف من أربعة أفراد.

كما أضافت في بيان أن "لا يمكنها تأكيد وجود أي ناجين، لافتة إلى أن اهتمامها الأول الآن منصب على عائلة الطفل والعاملين لديها وعائلاتهم وغيرهم من الضحايا الذين ربما أصيبوا على الأرض".

بعد يومين من كارثة أخرى

فيما قالت شيريل باركر عمدة فيلادلفيا في مؤتمر صحفي إن المعلومات المتعلقة بالوفيات لم تتضح على الفور ولكن العديد من المنازل والسيارات تعرضت لأضرار.

ولاحقا أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اليوم السبت، أن حادث تحطم طائرة في مدينة فيلادلفيا أسفر عن مصرع 6 أشخاص كانوا على متن الطائرة.

وقالت الإدارة في منشور عبر منصة "إكس": "تحطمت طائرة من طراز 55 "لير جيت" في حوالي الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الجمعة 31 يناير، بعد إقلاعها من مطار شمال شرق فيلادلفيا"، مشيرة إلى أن الطائرة كانت تقل 6 أشخاص.

ووقع الحادث بعد يومين فقط من أسوأ كارثة جوية أمريكية خلال جيل، حيث اصطدمت طائرة تابعة لشركة "أمريكان ايرلاينز" تقل 60 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم خلال تحليقها في الجو يوم الأربعاء الماضي في واشنطن، مع مروحية تابعة للجيش تقل ثلاثة جنود.

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