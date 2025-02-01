بمشاركة وزراء خارجية 6 دول، اجتماع عربي طارئ في القاهرة اليوم لبحث ملف غزة

تستضيف القاهرة، اليوم السبت، اجتماعًا لـ6 دول عربية يتناول تطورات الأوضاع بالمنطقة، وتثبيت وقف إطلاق النار بـقطاع غزة، وسبل دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بعد حظرها إسرائيليًّا.



الاجتماع يأتي بعد أيام من طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا بنقل سكان غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما لاقى رفضا من هذين البلدين، وأطراف عربية ودولية أخرى.



كما يأتي بعد يومين من سريان قرار الحكومة الإسرائيلية حظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، اعتبارا من الخميس، والذي يحمل “عواقب كارثية” على حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين.



وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن اجتماع القاهرة يشارك فيه وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي، والأردن أيمن الصفدي، والسعودية فيصل بن فرحان، وقطر محمد بن عبد الرحمن، والإمارات عبد الله بن زايد إضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.



ولفتت إلى أن الوزير عبد العاطي سيستبق الاجتماع العربي بمباحثات ثنائية مع الصفدي، فيما سيتم عقد اجتماع في اليوم نفسه يضم عبد العاطي والصفدي وحسين الشيخ.



كما قال تلفزيون “المملكة” الأردني إن المشاركين في الاجتماع الموسع “سيبحثون تطورات الأوضاع بالمنطقة، وخصوصا جهود تثبيت وقف اتفاق إطلاق النار في غزة”.



وأضاف أن المجتمعين سيبحثون كذلك “سبل إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء القطاع، وضرورة دعم وكالة الأونروا وتمكينها من أداء تكليفها الأممي”.

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