السبت 01 فبراير 2025
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اقتصاد

اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار بيبسي كولا بلاستيك

تطبيق زيادة جديدة
تطبيق زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا بالأسواق، فيتو

تطبيق الزيادة في أسعار بيبسي كولا بلاستيك اليوم، أعلن حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك؛ أن شركة بيبسي كولا مصر أرسلت للتجار والموردين والموزعين قرارها بشأن تغيير أسعار منتجين من منتجاتها؛ هما عبوة بلاستيك 250 مل و400 مل، بدءً اليوم السبت 1 فبراير 2025.

<strong>قرار بيبسي كولا مصر خلال 2025</strong>
قرار بيبسي كولا مصر خلال 2025

جنيهان زيادة في أسعار بيبسي بلاستيك 

وأشار حازم المنوفي إلى أن الأسعار المعلنة في قرار شركة بيبسي هي نفسها التي أعلنت في القائمة السابقة، والتي كان من المقرر تطبيقها يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024، وعليه فإن شركة بيبسي كولا مصر، قررت تغيير أسعار بعض منتجاتها التي تشمل العبوات البلاستيك بزيادة جنيهين مقارنة بسعرها السابق.

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سعر بيبسي كولا بدءًا من ديسمبر الماضي، فيتو 

رفع سعر بيبسي بلاستيك 250 مل لـ 9.5 جنيه للمستهلك

وأوضح «المنوفي» أنه وفقًا لقرار الشركة؛ فإن سعر عبوة البيبسي بلاستيك وزن 250 مل ارتفع نحو جنيهين مقارنة بسعرها السابق، ليصل سعر بيبسي عبوة بلاستيك وزن 250 مل إلى 9.5 جنيه للمستهلك مقابل 7.50 جنيه سعره السابق.

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 أسعار بيبسي كولا 

أسعار البيبسي البلاستيك 250 مل للتجار

وأضاف أنه بحسب القرار الصادر عن الشركة وحصلت «فيتو» على نسخة منه؛ فإن صندوق بيبسي بلاستيك وزن 250 مل الذي يحتوي على 12 عبوة سيكون بسعر 110 جنيهات تسليم السيارة للمحال التجارية، و114 جنيهًا سعر بيع الصندوق للمستهلك.

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تطبيق زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا في الأسواق، فيتو

سعر بيبسي بلاستيك 400 مل بـ11.5 جنيه للمستهلك

وأوضح أن قرار الشركة شمل رفع سعر عبوة بيبسي بلاستيك وزن 390 / 400 مل نحو جنيهين أيضًا؛ ليصل سعر بيبسي عبوة بلاستيك وزن 400 مل إلى 11.5 جنيه للمستهلك مقابل 9.5 جنيه سعرها السابق.

 

أسعار بيبسي بلاستيك 400 مل للتجار

وتابع «المنوفي» أنه وفقًا لقرار الشركة المعلن للتجار والموردين؛ فإنه سيباع صندوق بيبسي بلاستيك عبوة وزن 400 مل الذي يحتوي على 12 عبوة بسعر 130 جنيها تسليم السيارة للمحال التجارية، و138 جنيهًا سعر بيع الصندوق للمستهلك.

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