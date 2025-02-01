وفاة عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى وتشييع جثمانها اليوم من مسجد الجزيرة بالزمالك

رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى، بحسب ما أعلنت الصفحة الرسمية لعازفة البيانو الراحلة مشيرة عيسى.

وكتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون، رحلت عنَّا عازفة البيانو العالمية الجميلة د. مشيرة عيسى، صلاة الجنازة السبت بعد صلاة الظهر في مسجد الجزيرة بالزمالك، والعزاء يوم الإثنين بعد صلاة المغرب في مسجد عمر مكرم، نسألكم الدعاء».

ونعت الإعلامية سهير جودة ـ عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى وكتبت على صفحتها ب"فيس بوك": سيدة البيانو وصوت الأنوثة في الموسيقى الكلاسيكية



وأضافت: "رحلت اليوم عن عالمنا الدكتورة مشيرة عيسى، إحدى أهم عازفات البيانو في مصر والعالم العربي، والتي كانت بصمة مضيئة في سماء الموسيقى الكلاسيكية.



وتابعت: "كانت مشيرة عيسى مثالًا للرقي والجمال، لم تكن مجرد عازفة بيانو، بل كانت حالة فنية استثنائية. درست في أرقى المعاهد الموسيقية، ووقفت على أعظم المسارح، وظل عزفها ممتدًا كحكاية لا تنتهي.



وواصلت في نعيها:" سيدة البيانو التي عزفت للحياة، متفردة كما كانت دائمًا. لم تكن الموسيقى مجرد مهنة لها، بل كانت لغتها الخاصة، همسها إلى العالم، والنوتة التي اختارت أن تنفرد بها، تمامًا كما كانت الورود رمزًا دائمًا في حياتها.



واختتمت: "عاشت بهدوء، تعزف للروح قبل الأذن، ترسل الحب دون ضجيج. واليوم، رحلت سيدة البيانو كما عاشت، في هدوء نادر، وكأنها مقطوعة موسيقية انتهت بسلاسة، لكنها ستظل تتردد في الأفق إلى الأبد، وداعًا مشيرة عيسى.. الموسيقى حزينة اليوم، لكنها ستظل تذكُرك دائمًا.

من هي مشيرة عيسى

مشيرة عيسى هي واحدة من أشهر عازفات البيانو في مصر وحول العالم. وهي تعزف مع أكبر الأوركسترات السيمفونية في العالم، وهي وتشغل أيضًا منصب أستاذ دكتور بمعهد الكونسرفتوار بالقاهرة

تؤول مشيرة عيسي سبب نجاحها لنشأتها في أسرة متميزة فنيًّا وناجحة، والدتها عازفة بيانو محترفة بالأوبرا وحاصلة على الدبلومة الملكية في لندن، ووالدها هو الدكتور صلاح عيسي طبيب النساء المشهور. وتقول مشيرة أن والدتها كانت تدرس عزف البيانو وهي حامل بها في الشهر التاسع. وكذلك كانت تتمرن علي العزف وهي تضعها على حجرها، وأنها بدأت من سن الرابعة تعلم قواعد العزف، ولذلك نشأ حبها لعزف منذ نعومة أظافرها.

تعلمت العزف على البيانو في سن السادسة، والتحقت بمعهد خاص لبروفيسور نمساوي يدعى تيجارمان وهو كان أيضا من علم والدتها. وكانت مشيرة أصغر تلميذاته. ثم أنتسبت للكونسرفتوار عندما أفتتح عام ١٩٦١. وبعد حصولها علي الثانوية العامة، التحقت بالكونسرفاتوار وتخرجت منه عام ١٩٧٨، وكنت الأولى على دفعتها، فتم تعيينها كمعيدة في المعهد العالي للموسيقى العربية التابع لأكاديمية الفنون المصرية.



حصلت على دبلوم البيانو الذي يعادل درجة الماجستير في العام ١٩٨٤ من الأكاديمية الموسيقية في فيينا، في عام ١٩٨٧، حصلت على الدكتوراه بامتياز من نفس الأكاديمية.

شاركت في العديد من المهرجانات الدولية منها مهرجان سرفانتيون الدولي بالمكسيك، ومهرجان أسابيع الموسيقى الدولى بصوفيا «إيطاليا». وحازت العديد من الجوائز وشهادات التقدير من مصر والخارج منها الجائزة الأولى من جمعية الشباب الموسيقى بالقاهرة عام ١٩٧١، وجائزة ستيبانوف بفيينا عام ١٩٨٢ وجائزة شيكاغو للفنون عام ١٩٨٧.



وتعد من أهم العازفين الذين صاحبوا أوركسترا القاهرة السيمفوني، كما قدمت العديد من الحفلات المنفردة في مصر والخارج، بالاضافة الى مشاركتها فى حفل افتتاح دار الأوبرا المصرية عام ١٩٨٨.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.