هنا الزاهد: أتشد للراجل لو أكبر مني بـ 10 سنين وهذه حقيقة هدية الـ 20 مليون جنيه (فيديو)

كشفت الفنانة هنا الزاهد، تفاصيل وأسرار كواليس من مسلسلها “إقامة جبرية”، مؤكدة أن ذهبت إلى طبيب نفسي شهير في المعادي لفهم أبعاد شخصية “سلمى”، حيث روت له قصة المسلسل بالكامل حتى تتمكن من تجسيد الدور بعمق.

وأضافت هنا الزاهد خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم»،أنها شعرت بالاكتئاب خلال التصوير، وأن والدتها لم تستوعب الشخصية، قائلة: “أمي قالت لي أنتِ مش بنتي”. ولم تكن مشاهد التحدي سهلة.

كما وصفت هنا أصعب مشاهدها مع صابرين، قائلة إن مشهد الاعتراف بالجرائم كان مخيفًا لدرجة أن صابرين شعرت بالرعب الحقيقي أثناء التصوير.

كما تطرقت هنا الزاهد إلى حفل “Joy Awards” واستلامها جائزة أفضل ممثلة سينمائية من النجم العالمي ماثيو ماكونهي وقالت: “ما عرفتش أنام اليوم ده، أنا طالعة أستلم جايزة، وحدث كبير وناس مهمة، والفستان تقيل أوي مثلًا 20 كيلو، وكنت خايفة أقع على وشي”.

وأضافت: “أنا طالعة على المسرح لقيته حاول يساعدني، قلت له أنا هطلع، وبعد كده لقيت نفسي هقع، ومش عارفة عملت كده ليه… صديقي قال لي إنه بيحب الكوميدي، وقعد يسألني أنتِ منين، قلت له أنا من مصر، وأختي كانت بتسألني هو عمل ليكِ فولو؟ اليوم ده من أجمل أيام حياتي”.

وعن علاقتها العاطفية، قالت هنا الزاهد: "أنا دايمًا أتشد للراجل الأكبر مني بشوية حلوين، أقل حاجة 10 سنين، عمري ما أحب حد أكبر مني مثلا بسنتين أو تلاتة، ودي مش عقدة بس حاجة جوايا، وعلى فكرة أنا بضحك وأهذر بس مخي كبير جدًّا".

وفي ما يتعلق بالشائعات حول تلقيها سيارة هدية بقيمة 20 مليون جنيه من إحدى الأسر السعودية، نفت هنا هذه الأخبار تمامًا، مؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.