السبت 01 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

هنا الزاهد: أتشد للراجل لو أكبر مني بـ 10 سنين وهذه حقيقة هدية الـ 20 مليون جنيه (فيديو)

هنا الزاهد، فيتو
هنا الزاهد، فيتو

كشفت الفنانة هنا الزاهد، تفاصيل وأسرار كواليس من مسلسلها “إقامة جبرية”، مؤكدة أن ذهبت إلى طبيب نفسي شهير في المعادي لفهم أبعاد شخصية “سلمى”، حيث روت له قصة المسلسل بالكامل حتى تتمكن من تجسيد الدور بعمق. 

وأضافت هنا الزاهد خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم»،أنها شعرت بالاكتئاب خلال التصوير، وأن والدتها لم تستوعب الشخصية، قائلة: “أمي قالت لي أنتِ مش بنتي”.  ولم تكن مشاهد التحدي سهلة.

كما وصفت هنا أصعب مشاهدها مع صابرين، قائلة إن مشهد الاعتراف بالجرائم كان مخيفًا لدرجة أن صابرين شعرت بالرعب الحقيقي أثناء التصوير.  

كما تطرقت هنا الزاهد إلى حفل “Joy Awards” واستلامها جائزة أفضل ممثلة سينمائية من النجم العالمي ماثيو ماكونهي وقالت: “ما عرفتش أنام اليوم ده، أنا طالعة أستلم جايزة، وحدث كبير وناس مهمة، والفستان تقيل أوي مثلًا 20 كيلو، وكنت خايفة أقع على وشي”. 

وأضافت: “أنا طالعة على المسرح لقيته حاول يساعدني، قلت له أنا هطلع، وبعد كده لقيت نفسي هقع، ومش عارفة عملت كده ليه… صديقي قال لي إنه بيحب الكوميدي، وقعد يسألني أنتِ منين، قلت له أنا من مصر، وأختي كانت بتسألني هو عمل ليكِ فولو؟ اليوم ده من أجمل أيام حياتي”. 

وعن علاقتها العاطفية، قالت هنا الزاهد: "أنا دايمًا أتشد للراجل الأكبر مني بشوية حلوين، أقل حاجة 10 سنين، عمري ما أحب حد أكبر مني مثلا بسنتين أو تلاتة، ودي مش عقدة بس حاجة جوايا، وعلى فكرة أنا بضحك وأهذر بس مخي كبير جدًّا".

وفي ما يتعلق بالشائعات حول تلقيها سيارة هدية بقيمة 20 مليون جنيه من إحدى الأسر السعودية، نفت هنا هذه الأخبار تمامًا، مؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة هنا الزاهد اقامة جبرية الاعلامية مني الشاذلي برنامج معكم صابرين سيارة هدية بقيمة 20 مليون جنيه
ads

الأكثر قراءة

اللقطات الأولى لافتراس أسد لعامل حديقة حيوان الفيوم (فيديو)

ننشر أسماء ضحايا حادث دهس نجل الفنان عبد العزيز مخيون بالبحيرة

الله أكبر، صرخات رعب لرجل وثق لحظة سقوط طائرة فيلادلفيا (فيديو)

بعد تدخل أشخاص معينة، بشرى لجماهير الزمالك بشأن زيزو

جنازة مهيبة لعم سعيد ضحية أسد حديقة حيوان الفيوم (صور)

نجل فنان شهير يصدم 3 أشخاص بالبحيرة ويتسبب في وفاة أحدهم

الكشف عن عدد قتلى تحطم طائرة وانفجارها على المنازل بفيلادلفيا وفيديو جديد يوثق الكارثة

وسائل إعلام أمريكية: أسطوانات أكسجين طبية وراء تحطم وانفجار الطائرة في فيلادلفيا

منوعات

المزيد

ثمنها 12 مليون يورو، ليفاندوفسكي وزوجته يشتريان فيلا فخمة في مايوركا (صور)

جريمة هزت إسطنبول، مراهق تركي يقتل عائلته بالكامل بينهم والداه (صور)

ابتلعته الأرض بسيارته، فرق الإنقاذ تحاول إخراج سائق من حفرة باليابان (فيديو)

الاحتلال يعتقل عريسا من حفل زفافه في الخليل (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

مواجهات قوية في ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 1 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 1 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 1 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية