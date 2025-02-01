رئيس الوزراء يتفقد اليوم عددا من المستشفيات ويبدأ بزيارة مستشفى بهية

يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بجولة تفقدية لعدد من المستشفيات، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من كفاءة التجهيزات الطبية وسير العمل داخل المنشآت الصحية.

ويبدأ رئيس الوزراء جولته بزيارة مستشفى بهية، حيث من المقرر أن يتفقد أقسام المستشفى المختلفة، ويستمع إلى شرح حول الخدمات المقدمة لمرضى سرطان الثدي، بالإضافة إلى متابعة الجهود المبذولة لتوفير أحدث وسائل التشخيص والعلاج.

تأتي هذه الجولة في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الصحي، وتعزيز قدرته على تقديم خدمات طبية متطورة تلبي احتياجات المواطنين.

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