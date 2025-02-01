السبت 01 فبراير 2025
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أخبار مصر

قطار العاصمة يبدأ اليوم في تنظيم رحلتين من عدلي منصور إلى العاصمة دون توقف

قطار العاصمة، فيتو
قطار العاصمة، فيتو

انتهت الشركة المشغلة للقطار الكهربائي، قطار العاصمة من جداول التشغيل الجديدة والمقرر اعتمادها بداية من اليوم السبت والخاصة بتوفير رحلتين مباشرتين يوميًّا. 

 

وأعلنت الشركة المشغلة  للخط الثالث للمترو تعديل مواعيد تشغيل القطار الكهربائي خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الشركة المشغلة  للخط الثالث للمترو على صفحتها الرسمية  قرار تعديل مواعيد تشغيل  قطار العاصمة بداية من فبراير، بتوفير رحلتين مباشرتين الساعة ٧:٣٠ و٨:٠٠ صباحًا من محطة عدلي منصور لمدينة الفنون والثقافة بدون أي توقف.

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