اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار بيريل وفيروز كانز، الكرتونة ارتفعت 12 جنيها

التطبيق الزيادة في أسعار بيريل وفيروز كانز بالأسواق، بداية من اليوم السبت الموافق 1 فبراير 2025 تطبق الزيادة الجديدة في سعر بيريل كانز وفيروز وأمستل؛ وفقًا لما أعلنه حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك.

زيادة 12 جنيهًا في أسعار بيريل وفيروز كانز للكرتونة

وأرسلت الشركة المنتجة قائمة جديدة بالأسعار التي تشمل أسعار بيريل وفيروز وأمستل كانز للتجار والموردين بزيادات تطبق أول شهر فبراير 2025؛ تصل لـ 12 جنيهًا في الكرتونة؛ إذ ارتفعت من 315 جنيهًا إلى 327 جنيهًا، وفقًا لـ «المنوفي».

اسعار كانز بيريل وفيروز

أسعار فيروز وبيريل وأمستل كانز بعد تطبيق الزيادة

وتستعرض «فيتو» أسعار فيروز وبيريل وأمستل كانز بعد تطبيق الزيادة المقررة اليوم السبت؛ في السطور الأتية:

أسعار بيريل كانز بعد تطبيق الزيادة اليوم

البداية مع سعر بيريل كانز بعد تطبيق الزيادة اليوم السبت، الذي جاء كالأتي:

50 قرشًا ارتفاعًا في سعر كانز بيريل للمستهلك

ووفقًا لقائمة الأسعار الجديدة؛ فإن الشركة رفعت أسعار بيريل عبوة «كانز» إلى 14 جنيهًا مقابل 13.5 جنيه سعرها السابق للمستهلك وإلى 327 جنيهًا مقابل 315 جنيهًا للكرتونة عدد 24 عبوة.

قائمة أسعار فيروز وبيريل وامستل بعد تطبيق الزيادة في فبراير 2025

أسعار فيروز كانز بعد تطبيق الزيادة اليوم

وأما سعر فيروز كانز بعد تطبيق الزيادة اليوم السبت، فجاء كالآتي:

50 قرشًا ارتفاعًا في سعر كانز فيروز للمستهلك

وبحس قائمة الأسعار الجديدة، فإن الشركة رفعت أسعار فيروز عبوة كانز إلى 14 جنيهًا مقابل 13.5 جنيه سعرها السابق للمستهلك وإلى 327 جنيهًا مقابل 315 جنيهًا للكرتونة عدد 24 عبوة.

اسعار كانز بيريل وفيروز

أسعار أمستل كانز بعد تطبيق الزيادة اليوم

وعن سعر أمستل كانز بعد تطبيق الزيادة اليوم السبت، فجاء كالآتي:

فبلغ سعر أمستل زيرو كانز نحو 14.5 جنيه للمستهلك، و339 جنيهًا للكرتونة عدد 24 عبوة.

رفع أسعار فيروز وبيريل في يوليو الماضي

ووفقًا لشعبة المواد الغذائية؛ فإن شركة الأهرام للمشروبات الغازية، قد قررت في يوليو 2024، تطبيق زيادة جديدة في أسعار كانز بيريل وفيروز، وذلك وفقًا للقوائم التي أرسلتها الشركة للتجار والموردين.

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