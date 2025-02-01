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رياضة

بعد تدخل أشخاص معينة، بشرى لجماهير الزمالك بشأن زيزو

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

زف إسماعيل يوسف نجم نادي الزمالك السابق، بشرى لجماهير الفارس الأبيض بشأن التجديد لأحمد سيد زيزو.

 

وقال إسماعيل يوسف إن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر التجديد لأحمد مصطفى زيزو رغم تراجع مستواه ومهاجمته من جانب الجماهير عقب الخسارة أمام بيراميدز بثلاثية دون رد في الجولة الحادية عشر من عمر بطولة  الدوري المصري.

وتابع  إسماعيل يوسف في تصريحات تليفزيونية: زيزو هيجدد بعد تدخل أشخاص معينة والتجديد هيحصل بنسبة 99%.

وأكد إسماعيل يوسف أن الزمالك يحتاج للاعبين في مراكز معينة بفترة الانتقالات الشتوية الجارية والفريق  محتاج لاعبين وإضافات قوية جدا في يناير والدوري ما زال في الملعب لم يبعد.

وعلى صعيد آخر، وصفت الصفحة الرسمية لـ نادي بيراميدز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لاعب الفريق رمضان صبحي بـ الجن سمـاوي، وذلك بعد الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة ببطولة الدوري المصري.

 

وقالت الصفحة عن مصطفى فتحي: "أنـا الـذي نظـر الأعمـى إلـى قدمـي وأطربـت أهـدافـي مـن بـه قلـة نظـر".

 

مباراة الزمالك وبيراميدز

وحقق فريق بيراميدز فوزًا عريضًا على حساب نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

مباراة الزمالك وبيراميدز  

وكانت أخطر هجمات الشوط الأول في الدقيقة 30 بعدما أهدر مصطفى شلبي انفرادا لصالح الزمالك، لترتد الكرة لسيف الجزيري ليسددها في جسد شريف إكرامي حارس بيراميدز ويمنع هدفًا مؤكدًا للفريق الأبيض. 

وغادر عبد الله السعيد المباراة في الدقيقة 43 بسبب الإصابة، ليحل محمد سيد بديلًا له. 

وسجل هدف فريق بيراميدز الأول فيستون ماييلي في الدقيقة 58. 

وسجل مصطفى فتحي الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 65. 

وسجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الثالث في الدقيقة 70. 

وسدد محمد سيد لاعب الزمالك كرة قوية في الدقيقة 84 تصدى لها القائم لترتد لناصر منسي يسددها خارج الملعب. 

حصد إبراهيم عادل، لاعب فريق بيراميدز، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الزمالك، والتي جمعتهما اليوم على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري 

وبتلك النتيجة يحافظ فريق بيراميدز علي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، فيما يتراجع الزمالك للمركز الثالث برصيد 20 نقطة.

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