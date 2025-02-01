كارثة جوية جديدة بأمريكا، لحظة تحطم طائرة وانفجارها فوق منازل سكان فيلادلفيا (فيديو)

أعلن حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية، أن طائرة صغيرة تحطمت شمال شرقي مدينة فيلادلفيا، اليوم السبت.

وأفاد المسؤول أن طواقم الإنقاذ تحركت للتعامل مع حادث التحطم، الذي وقع قرب مركز روزفلت للتسوق.

وأظهر مقطع فيديو لحظة تحطم الطائرة وانفجارها فوق منازل سكان منطقة شارع روزفلت وشارع كوتمان.

JUST IN: New video of the plane crash in Philadelphia. At least 6 people killed pic.twitter.com/zrX3jZcjoO — BNO News (@BNONews) February 1, 2025

وقالت شرطة فيلادلفيا لشبكة "سي بي إس نيوز"، إن انفجارًا وقع بعد تحطم الطائرة في منطقة بالجزء الشمالي الشرقي من المدينة وكان على متنها شخصان.

وتسبب الحادث في نشوب حريق، حسبما ذكرت وسائل إعلام وظهر في مقاطع مصورة.

كما قال مسؤولون في الإطفاء إن العديد من المنازل اشتعلت فيها النيران في منطقة شارع كوتمان وشارع روزفلت بعد الحادث.

وانتشرت خدمات الطوارئ في مكان الحادث.

ويأتي الحادث بعد أقل من يومين تصادم جوي بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية في سماء واشنطن، أسفر عن مقتل 67 شخصًا في أخطر كارثة طيران بالولايات المتحدة منذ ما يقرب من ربع قرن.

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