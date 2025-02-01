السبت 01 فبراير 2025
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حوادث

اليوم، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة

محمد مجدي أفشة، فيتو
محمد مجدي أفشة، فيتو

تنظر محكمة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، في مبلغ 13 مليون جنيه بحجة شراء سيارة.
 

كانت نيابة القاهرة الجديدة، قد أحالت رجل الأعمال “ر.ح.ر” المتهم بالنصب على اللاعب محمد مجدي أفشة، للمحاكمة الجنائية العاجلة. 

وكان محمد مجدى أفشة، لاعب النادي الأهلي، قد تقدم ببلاغ يتهم فيه رجل أعمال بالنصب عليه في منطقة التجمع، والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه، نظير جلب سيارة له من الخارج.

كان مدير أمن القاهرة قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة التجمع الأول بتلقي بلاغ من محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، لتحرير محضر يتهم خلاله رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 13 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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