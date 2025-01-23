أخبار الحوادث اليوم: تفريغ محادثات المتهم بالنصب على أفشة.. إخلاء سبيل متهمين بإشعال النيران بسيارة شقيق عمرو دياب.. قرارات النيابة ببلاغ إعلامي ضد فرد أمن هدد نجلته

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشف مصدر مطلع لـ«بوابة فيتو» أن النيابة العامة من بين قراراتها التي اتخذتها أمس الأربعاء، اتخاذ قرار بعرض المتهم على الطبيب الشرعي لأخذ عينة من الأمعاء للتأكد من الدماء واللحم الذي تناوله من عدمه.

قررت نيابة الجيزة إخلاء متهمين بإشعال النيران في سيارة تعود لشقيق المطرب عمرو دياب، وذلك بعد التحقيقات التي أجريت بشأن الواقعة التي شهدتها إحدى مناطق الجيزة.





كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تفاصيل حريق منزل بمدينة أطفيح، إثر تسريب غاز مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، حيث تبين وجود تسرب غاز من ماسورة في باطن الأرض وتجمع الغاز في إحدى غرف المنزل، وأثناء إشعال أحد المصابين السيجارة تسبب فى أشتعال النيران داخل المنزل.

تكثف وحدة مباحث الباجور فى محافظة المنوفية، جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب ملقى بمروى زراعي بين عزبة زايد وقرية أبو سنيطة، وبه إصابات فى الرأس.

لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب 13 آخرون إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.





استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، تفريغ محادثات الهاتف الخاصة برجل الأعمال “ر.ح.ر” المتهم بالنصب على اللاعب محمد مجدي أفشة، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة محام وسائق أوبر وطالب ومحاسب ومهندس وعاطل ومدير مكتب جمركي بالسجن المشدد 10 سنوات، في واقعة اتهامهم بخطف عاملين عن طريق الإكراه واحتجازهما وإكراههما على توقيع إيصالات أمانة، ببولاق الدكرور بالجيزة.

أجرت النيابة العامة تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل أبى زعبل في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

حصلت فيتو على الصور الأولي لحادث تصادم تريلا بسيارة ميكروباص أعلى وصلة دهشور فى البدرشين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمه، الدائرة الثانية مستأنف، بتأييد حكم السجن المؤبد لـ 3 عاطلين، وذلك بعد قبول الحكم المستانف الذي صدر عليهم، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح نارى "بندقيه آلي"، دون ترخيص، بدائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية.

تطور جديدة شهدته قضية مقتل الطفلة مكة في منشاة القناطر وتحويل جثتها لأشلاء في شقة سكنية بمنطقة وردان بتأجيل محكمة الجيزة، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة المتهمة بإنهاء حياة الطفلة مكة بمركز منشأة القناطر، لجلسة 30 يناير المقبل للاطلاع.

أدلى شقيق طليقة سائق يعمل لدى شقيق الفنان عمرو دياب، المتهم هو واثنان آخران، بإحراق سيارة شقيق الفنان عمرو دياب، والتي كانت تقف أمام منزل طليق شقيقته باعترافات أمام رجال مباحث الجيزة.

يفحص رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة الرسائل المرسلة لفنانة شابة نجلة إعلامي شهير تقيم داخل كمبوند شهير بدائرة قسم شرطة أكتوبر على الانستجرام والواتس الخاص بها من قبل فرد أمن إداري يعمل بالكمبوند، يطلب فيها الزواج منها ويهددها حال رفضها الارتباط به.

طلبت النيابة العامة في أكتوبر، تحريات المباحث في بلاغ الإعلامي محمد الغيطي ضد فرد أمن اتهمه بتهديد ابنته الفنانة عبر تطبيق "إنستجرام"- بالإيذاء في حال رفضت الزواج منه، كما أمرت النيابة بتحريز هاتف المتهم الذي يحتوي على رسائل التهديد، وحجز المتهم ٢٤ ساعة على ذمة التحريات.

نشب حريق فى سيارة ملاكى ملك شقيق مطرب شهير والتهمت النيران محتوياتها، وتم إخمادها بمنطقة الحوامدية، فيما يجرى رجال المباحث التحريات لبيان ملابسات وظروف الواقعة وضبط الجناة.

لقى 10 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم وأصيب آخر في مواجهة مع قوات الشرطة بجنوب البلاد؛ حال محاولتهم جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة.

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