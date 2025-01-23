أخبار الحوادث اليوم: تفريغ محادثات المتهم بالنصب على أفشة.. إخلاء سبيل متهمين بإشعال النيران بسيارة شقيق عمرو دياب.. قرارات النيابة ببلاغ إعلامي ضد فرد أمن هدد نجلته
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
شرب دمه، عرض مرتكب جريمة الأقصر على الطبيب الشرعي لأخذ عينة من الأمعاء
كشف مصدر مطلع لـ«بوابة فيتو» أن النيابة العامة من بين قراراتها التي اتخذتها أمس الأربعاء، اتخاذ قرار بعرض المتهم على الطبيب الشرعي لأخذ عينة من الأمعاء للتأكد من الدماء واللحم الذي تناوله من عدمه.
إخلاء سبيل متهمين بإشعال النيران في سيارة شقيق عمرو دياب
قررت نيابة الجيزة إخلاء متهمين بإشعال النيران في سيارة تعود لشقيق المطرب عمرو دياب، وذلك بعد التحقيقات التي أجريت بشأن الواقعة التي شهدتها إحدى مناطق الجيزة.
سيجارة السبب، حريق داخل منزل في أطفيح وإصابة 3 أشخاص
كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تفاصيل حريق منزل بمدينة أطفيح، إثر تسريب غاز مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، حيث تبين وجود تسرب غاز من ماسورة في باطن الأرض وتجمع الغاز في إحدى غرف المنزل، وأثناء إشعال أحد المصابين السيجارة تسبب فى أشتعال النيران داخل المنزل.
جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب بمروى زراعي بالمنوفية
تكثف وحدة مباحث الباجور فى محافظة المنوفية، جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب ملقى بمروى زراعي بين عزبة زايد وقرية أبو سنيطة، وبه إصابات فى الرأس.
مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث بصحراوي المنيا
لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب 13 آخرون إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.
تفريغ محادثات رجل أعمال متهم بالنصب على اللاعب محمد مجدي أفشة
استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، تفريغ محادثات الهاتف الخاصة برجل الأعمال “ر.ح.ر” المتهم بالنصب على اللاعب محمد مجدي أفشة، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
المشدد 10 سنوات لـ7 متهمين بخطف عاملين وإجبارهما على توقيع إيصالات أمانة
قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة محام وسائق أوبر وطالب ومحاسب ومهندس وعاطل ومدير مكتب جمركي بالسجن المشدد 10 سنوات، في واقعة اتهامهم بخطف عاملين عن طريق الإكراه واحتجازهما وإكراههما على توقيع إيصالات أمانة، ببولاق الدكرور بالجيزة.
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل أبى زعبل
أجرت النيابة العامة تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل أبى زعبل في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
أول صور لحادث تصادم تريلا بميكروباص ومصرع وإصابة 15 شخصا بالبدرشين
حصلت فيتو على الصور الأولي لحادث تصادم تريلا بسيارة ميكروباص أعلى وصلة دهشور فى البدرشين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
تأييد حكم المؤبد لـ 3 متهمين بالاتجار في المخدرات بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمه، الدائرة الثانية مستأنف، بتأييد حكم السجن المؤبد لـ 3 عاطلين، وذلك بعد قبول الحكم المستانف الذي صدر عليهم، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح نارى "بندقيه آلي"، دون ترخيص، بدائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية.
القصة الكاملة لمعاقبة المتهمين بالتستر على جريمة قتل الطفلة مكة بمنشأة القناطر
تطور جديدة شهدته قضية مقتل الطفلة مكة في منشاة القناطر وتحويل جثتها لأشلاء في شقة سكنية بمنطقة وردان بتأجيل محكمة الجيزة، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة المتهمة بإنهاء حياة الطفلة مكة بمركز منشأة القناطر، لجلسة 30 يناير المقبل للاطلاع.
المتهم بحرق سيارة شقيق عمرو دياب: «مكنتش أعرف أنها سيارة أخو المطرب»
أدلى شقيق طليقة سائق يعمل لدى شقيق الفنان عمرو دياب، المتهم هو واثنان آخران، بإحراق سيارة شقيق الفنان عمرو دياب، والتي كانت تقف أمام منزل طليق شقيقته باعترافات أمام رجال مباحث الجيزة.
فحص رسائل تهديد من فرد أمن لفنانة شهيرة رفضت الزواج منه بأكتوبر
يفحص رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة الرسائل المرسلة لفنانة شابة نجلة إعلامي شهير تقيم داخل كمبوند شهير بدائرة قسم شرطة أكتوبر على الانستجرام والواتس الخاص بها من قبل فرد أمن إداري يعمل بالكمبوند، يطلب فيها الزواج منها ويهددها حال رفضها الارتباط به.
قرارات النيابة في بلاغ إعلامي شهير ضد فرد أمن هدد نجلته
طلبت النيابة العامة في أكتوبر، تحريات المباحث في بلاغ الإعلامي محمد الغيطي ضد فرد أمن اتهمه بتهديد ابنته الفنانة عبر تطبيق "إنستجرام"- بالإيذاء في حال رفضت الزواج منه، كما أمرت النيابة بتحريز هاتف المتهم الذي يحتوي على رسائل التهديد، وحجز المتهم ٢٤ ساعة على ذمة التحريات.
فحص كاميرات المراقبة وإجراء التحريات لضبط المتهمين بإضرام النيران بسيارة شقيق مطرب شهير
نشب حريق فى سيارة ملاكى ملك شقيق مطرب شهير والتهمت النيران محتوياتها، وتم إخمادها بمنطقة الحوامدية، فيما يجرى رجال المباحث التحريات لبيان ملابسات وظروف الواقعة وضبط الجناة.
مصرع 10 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في مواجهات أمنية مع الشرطة بجنوب البلاد
لقى 10 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم وأصيب آخر في مواجهة مع قوات الشرطة بجنوب البلاد؛ حال محاولتهم جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة.
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