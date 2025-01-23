فحص رسائل تهديد من فرد أمن لفنانة شهيرة رفضت الزواج منه بأكتوبر

يفحص رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة الرسائل المرسلة لفنانة شابة نجلة إعلامي شهير تقيم داخل كمبوند شهير بدائرة قسم شرطة أكتوبر على الانستجرام والواتس الخاص بها من قبل فرد أمن إداري يعمل بالكمبوند، يطلب فيها الزواج منها ويهددها حال رفضها الارتباط به.





وتمكنت أجهزة الأمن في الجيزة من ضبط فرد أمن يعمل في كمبوند شهير بمدينة 6 أكتوبر، لاتهامه بتهديد نجلة إعلامي شهير عبر رسائل على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت طلبه الزواج منها.

وعلى الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من تتبع المتهم وضبطه، حيث تم التحفظ عليه واقتياده إلى قسم الشرطة لاستجوابه حول الواقعة.

وجاري حاليا عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

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