الأحد 19 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط رجل أعمال متهم بالنصب على أفشة

القبض على رجل أعمال
القبض على رجل أعمال متهم بالنصب على اللاعب مجدى أفشة

ألقت أجهزة الأمن، القبض على رجل أعمال “ ر. ح.ر”  متهم بالنصب على اللاعب محمد مجدي أفشة.

 

النصب على اللاعب مجدي قفشة 

وكان محمد مجدى أفشة لاعب النادي الأهلي، تقدم ببلاغ يتهم خلاله رجل أعمال بالنصب عليه فى منطقة التجمع والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب سيارة له من الخارج.

ضبط سائق شركة نقل ذكي اعتدى على سيدة في البساتين

قوافل الأحوال المدنية المتنقلة تستخرج 5590 بطاقة رقم قومي و24571 شهادة مميكنة

وكان مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا من مأمور قسم شرطة التجمع الأول بتلقى بلاغ من محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، لتحرير محضر يتهم خلاله رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 13 مليون جنيه.

وأكدت تحريات المباحث، صحة الواقعة وألقى القبض على المتهم، وهو طليق إعلامية شهيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لاعب النادي الاهلي شرطة التجمع الأول تحريات المباحث قسم شرطة التجمع الأول النصب على اللاعب مجدى قفشة

مواد متعلقة

ضبط سائق شركة نقل ذكي اعتدى على سيدة في البساتين

قوافل الأحوال المدنية المتنقلة تستخرج 5590 بطاقة رقم قومي و24571 شهادة مميكنة

25 ألف مخالفة تجاوز سرعة، حصاد الحملات المرورية خلال 24 ساعة

ضبط 3 أطنان دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة

ضبط 5 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية في الفيوم

تحرير 991 مخالفة ملصق إلكتروني خلال 24 ساعة

الداخلية: 1050 منفذ ضمن منظومة أمان يشارك في توفير السلع بتخفيضات 50%
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية مهمة

ضبط رجل أعمال متهم بالنصب على أفشة

حرائق وارتفاع بدرجات الحرارة، كارثة جديدة قرب بحيرة سد النهضة وإثيوبيا تغلق المفيض

خناقة مدرسة التجمع، قرارات عاجلة من وزير التعليم

مصورة فيديو الاعتداء على طالبة التجمع تكشف سبب المشاجرة

سعر الخضار اليوم ،ارتفاع الطماطم والبطاطس والكوسة في سوق العبور

عودة "الأولى" و"الفضائية" إلى التليفزيون المصري

الاتحاد الليبي يحسم صفقة كهربا حتى نهاية الموسم

منوعات

المزيد

إجازة هادئة في جبال الألب، الأميرة كيت وعائلتها في رحلة سرية

حادث مأساوي باليمن، أب وأم يفقدان حياتهما أثناء محاولة إنقاذ طفلهما من الغرق

توقعات الأبراج اليوم الأحد 19 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

عاصفة شتوية تدفع حكام عدد من الولايات الأمريكية لإعلان حالة الطوارئ

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الأحد 19 يناير بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد 19 يناير

سعر الخضار اليوم ،ارتفاع الطماطم والبطاطس والكوسة في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ.. بنود هدنة وقف إطلاق النار في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟، وما هي الطريقة الصحيحة لتوزيعها؟

هل لعمرة شهر رجب فضل خاص عن بقية الشهور؟ الأزهر يرد (فيديو)

تفسير حلم ارتداء الملابس البيضاء في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية