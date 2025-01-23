جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب بمروى زراعي بالمنوفية

تكثف وحدة مباحث الباجور فى محافظة المنوفية، جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب ملقى بمروى زراعي بين عزبة زايد وقرية أبو سنيطة، وبه إصابات فى الرأس.

وكان اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بتلقيهم بلاغًا بالعثور على جثة المدعو محمد.ا.ع، 21 سنة، سائق توك توك، ومقيم بقرية البرانقة التابعة لدائرة المركز، ملقى بمروى زراعي.

وبالانتقال والفحص تبين وجود إصابات في رأس المجني عليه، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف لمشرحة مستشفى الباجور التخصصى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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