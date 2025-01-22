فيلم عالم خفي، الداخلية تكشف أخطر الجرائم الإلكترونية (فيديو)

أعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، فيلم عالم خفي يتناول أخطر الجرائم الإلكترونية، ومن أبرزها قضية جريمة الدارك ويب بقتل الشاب في البث مباشر وتسجيل الواقعة وبيع الفيديو، وهي القضية المعروفة إعلاميا بقضية طفل شبرا الخيمة.

كما تناول الفيلم الجهود الأمنية التي تبذل في مكافحة الجرائم الإلكترونية بمختلف أنماطها والإجراءات والتطورات التي اتخذتها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة الإلكترونية.



وشهدت أكاديمية الشرطة صباح اليوم الأربعاء، احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 73 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الدولة وأسر الشهداء والمصابين ورجال الشرطة.

وأنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، سلسلة من الأغاني والمسرحيات الوطنية في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة 73، يرصد مراحل النضال الوطني منذ القدم، وصولا إلى معركة الإسماعيلية وملحمة ضد الاحتلال الإنجليزى.

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