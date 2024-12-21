مصرع 3 أشخاص في حريق سيارة أعلى الطريق الدائري الأوسطي

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حريق اندلع في سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري الأوسطي، وتم نقل جثامينهم إلى أقرب مستشفى، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من النجدة بخصوص الحريق، وانتقلت على الفور إلى موقع الحادث، وعند الوصول، تبين أن السيارة قد تعرضت للاحتراق بشكل كامل، حيث تفحمت مقدمتها نتيجة اشتعال النيران فيها.

وما زالت أجهزة البحث والمعمل الجنائي تواصل فحص السيارة لمعرفة سبب الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

تفحم سيارة بنفق النصر

وفي ذات السياق تمكنت قوات الدفاع المدني بقطاع الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة علي حريق سيارة اشتعلت بها بالقرب من نفق شارع النصر على طريق الأوتوستراد، دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل سيارة، علي الفور انتقلت أجهزة الأمن مصحوبة بسيارة إطفاء وإسعاف تحسبا لوجود مصابين.

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق هو انفجار التنك الخاص بالسيارة مما أدى لاشتعالها بينما نجا قائدها.

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