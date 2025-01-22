الأربعاء 22 يناير 2025
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حوادث

النيابة تقرر حبس المتهم في جريمة الأقصر وإجراء تحليل مخدرات

حادث الأقصر بمنطقة
حادث الأقصر بمنطقة أبو الجود

أصدرت النيابة العامة قرارا بحبس المتهم بإنهاء حياة مواطن ذبحا بسكين وفصل رأسه عن جسده بمنطقة أبو الجود بالأقصر، 4 أيام مع مراعاة التجديد في حينه.

قرار النيابة العامة في حادث الأقصر 


كما أمرت النيابة العامة بأخذ من عينة دم الجاني للتأكد من سلبية أو إيجابية تعاطيه المخدرات، وطالبت النيابة ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر بتكثيف التحريات حول الواقعة.

وكان قد جرى تشييع جنازة ضحية حادث الأقصر، ونقله إلى مثواه الأخير بمقابر السيد يوسف بالكرنك الخاصة بالعائلة عقب استصدار قرار النيابة العامة بالتصريح بالدفن.


وأنهى مهتز نفسيا حياة موظف ذبحا بسكين تصادف مروره في منطقة أبو الجود بالأقصر، وقام بفصل رأسه عن جسده، ممسكا برأس المجنى عليه ووضعها على فمه والتجول بها في الشارع، وسط ذهول أهل المنطقة، وانتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، وفرضت كردونا أمنيا مع تواجد مكثف للأجهزة الأمنية، وتطوير التحريات حول الواقعة للوقوف على الملابسات التي أدت إلى ارتكاب الجريمة البشعة، وتمكنت من ضبط المتهم، وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى الكرنك الدولى.


وكان اللواء محمد الصاوي، مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن إخطار، بناء على بلاغ من شرطة النجدة يفيد بقيام شاب بقتل مسن ذبحا بسكين وسط المارة بالشارع، وعلى الفور، انتقلت ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر وتكثيف التحريات حول الجريمة.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يدعى "سفيان.ر" 38 عاما يعمل كهربائي، والمجني عليه يدعى "حجاج ك. ا"، 59 عاما موظف بمديرية التضامن بالأقصر، يعاني من جلطة في القلب ويسير على عكاز وحالته الصحية متدهورة، ويقيم بنفس منطقة الجاني، تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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