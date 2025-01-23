إيداع مرتكب جريمة الأقصر بمركز العلاج النفسي تحت الملاحظة الطبية

جرى إيداع المتهم بقتل موظف الأقصر وفصل رأسه عن جسده والتمثيل بها في الشارع، في مركز العلاج النفسي تحت الملاحظة الطبية.

واستقبل مركز العلاج النفسي الطبي بمحافظة قنا التابعة لجامعة جنوب الوادي، مرتكب جريمة الأقصر، وتم إجراء الفحوص الطبية اللازمة الأولية، من استكمال التقرير الطبي للتأكد من كونه مريضا نفسيا من عدمه ، خلال مدة زمنية تبدأ من يومين حتى 7 أيام.

حادث الأقصر بمنطقة أبو الجود

وكانت النيابة العامة قررت أمس الأربعاء، حبس المتهم في حادثة الأقصر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب النفسي بمستشفى جامعة جنوب الوادي بقنا، لإعداد تقرير عن حالته النفسية، وعمل تحاليل مخدرات شاملة، بمستشفى الكرنك الدولى بمدينة الأقصر، للتأكد من تعاطيه المخدرات من عدمه.

قضية المتهم بقتل موظف الأقصر

كان قد أنهى مهتز نفسيا حياة موظف ذبحا بسكين تصادف مروره في منطقة أبو الجود بالأقصر، وقام بفصل رأسه عن جسده، ممسكا برأس المجنى عليه ووضعها على فمه والتجول بها في الشارع، وسط ذهول أهل المنطقة.

وانتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، وفرضت كردونا أمنيا مع تواجد مكثف للأجهزة الأمنية، وتطوير التحريات حول الواقعة، للوقوف على الملابسات التي أدت إلى ارتكاب الجريمة البشعة، وتمكنت من ضبط المتهم، وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى الكرنك الدولى، والتي أمرت نيابة الأقصر العامة بالتصريح بالدفن مساء أمس الخميس.

وتلقى اللواء محمد الصاوي، مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بقيام شاب بقتل مسن ذبحا بسكين وسط المارة بالشارع، وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر وتكثيف التحريات حول الجريمة.

وتمكن أمن الأقصر من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يدعى "سفيان.ر" 38 عاما يعمل كهربائي، والمجنى عليه يدعى "حجاج ك. ا"، 59 عاما موظف بمديرية التضامن بالأقصر، يعاني من جلطة في القلب ويسير على عكاز وحالته الصحية متدهورة، ويقيم بنفس منطقة الجاني، تحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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