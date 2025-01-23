مصرع 10 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في مواجهات أمنية مع الشرطة بجنوب البلاد

لقى 10 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم وأصيب آخر في مواجهة مع قوات الشرطة بجنوب البلاد؛ حال محاولتهم جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة.

مصرع 10 عناصر إجرامية شديدة الخطورة

وكانت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بمحاولة تشكيل عصابي يضم ( 11 عنصر إجرامي شديد الخطورة محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات أبرزها " مخدرات، قتل سلاح، سرقة بالإكراه ") جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها على عملائهم.



وتم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى بجنوب البلاد، حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرع (10 عناصر) وإصابة آخر، وضُبط بحوزتهم ( كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة " الأيس – الحشيش " – 9 بنادق " آلية – خرطوش" - كمية كبيرة من الطلقات ).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 55 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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