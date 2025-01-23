الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع 10 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في مواجهات أمنية مع الشرطة بجنوب البلاد

مداهمة البؤر الاجرامية
مداهمة البؤر الاجرامية

لقى 10 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم وأصيب آخر في مواجهة مع  قوات الشرطة بجنوب البلاد؛ حال محاولتهم جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة.

مصرع 10 عناصر إجرامية شديدة الخطورة

وكانت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بمحاولة تشكيل عصابي يضم ( 11 عنصر إجرامي شديد الخطورة  محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات أبرزها " مخدرات، قتل  سلاح، سرقة بالإكراه ") جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها على عملائهم.  

ضبط 9 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

القبض على منتحل صفة ضابط شرطة بالجيزة


وتم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى بجنوب البلاد، حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرع (10 عناصر) وإصابة آخر، وضُبط بحوزتهم ( كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة " الأيس – الحشيش " –  9 بنادق " آلية – خرطوش" - كمية كبيرة من الطلقات ).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ  55 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمن المركزى عصابة مخدرات تهريب مخدرات وزارة الداخلية قطاع الأمن العام سرقة بالإكراه

مواد متعلقة

القبض على منتحل صفة ضابط شرطة بالجيزة

ضبط قائدي سيارتين ميكروباص لتعطيل حركة المرور في حدائق الأهرام

حملة أمنية في باب شرق بالإسكندرية تضبط 31 ديلر مخدرات

تحرير 1078 مخالفة الملصق الإلكتروني ورفع 45 سيارة ودراجة نارية متروكة

حالة الطرق اليوم، كثافة مرورية خانقة بهذه المحاور والميادين بالقاهرة والجيزة

ضبط أكاديمية تعليمية بدون ترخيص تمنح شهادات دراسية مزورة بمصر الجديدة

ننشر أسماء الضباط المكرمين من رئيس الجمهورية في احتفالات عيد الشرطة الـ73 (صور)

6 فيديوهات ترصد ملحمة بطولات رجال الداخلية في عيد الشرطة الـ73
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

ارتفاع سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة (آخر تحديث)

تضم نجيب ساويرس، مدبولي يقرر تشكيل لجنة للتنمية العمرانية وتصدير العقار

3257 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الخميس 23 يناير 2025 ببداية التعاملات

بعد عرض الـ600 مليار دولار لـ محمد بن سلمان، ترامب يعلن عن أول دولة يزورها في ولايته الجديدة

انخفاض البلدي، أسعار الفراخ اليوم الخميس 23 يناير 2025

موعد الظهور الأول لعمر مرموش مع مانشستر سيتي

منوعات

المزيد

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

ولاية كاليفورنيا الرياضية توقف ابن عم حبيب نورمحمدوف عن القتال، والسبب صادم

بعد توقعاته باغتيال ترامب، الفيلسوف الروسي يكشف مصير صراع أوكرانيا بعد وعد الرئيس الأمريكي

مج أكسفورد، مزاد لأغلى كوب قهوة في مصر يجمع 5 ملايين جنيه لصالح غزة

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس 23 يناير 2025

3257 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الخميس 23 يناير 2025 ببداية التعاملات

الذرة يسجل 120 جنيها، أسعار الزيت اليوم الخميس 23-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

محمد صلاح يدخل قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة المرأة وقدميها مكشوفة؟، دار الإفتاء تحسم الجدل

ما هو جزاء حفظ الفروج، وحالات الاستثناء؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية