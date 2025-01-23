الخميس 23 يناير 2025
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طلاب الإعدادية فى المنوفية: حلينا الهندسة فى نصف الوقت (بث مباشر)

طلاب الإعدادية فى
طلاب الإعدادية فى المنوفية، فيتو

سادت حالة من السعادة على وجوه طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، عقب أدائهم امتحان الهندسة والتربية الدينة، وذلك بسبب سهولة الهندسة حيث جاء الإمتحان فى مستوى الطالب المتوسط.

 

وأكد الطلاب خلال بث مباشر أجرته فيتو على أنهم قاموا بحل إمتحان مادة الهندسة فى نصف المدة المدة المحددة تقريبًا حيث قاموا بالإجابة على كل الأسئلة فى مدة زمنية ساعة واحدة فقط.

ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية بمادتي الهندسة والدين

وأدي 86 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية بالمنوفية، امتحان مادتي الهندسة والتربية الدينة في ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ 398 لجنة امتحانية بمختلف إدارات المحافظة.

إجراءات رادعة لحيازة الهواتف في لجان الإعدادية بالمنوفية

وأكد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، استبعاد أي طالب يُضبط بحوزته هاتف محمول أو أي أجهزة إلكترونية تتعلق به داخل اللجنة سواء استخدمها أو لم يستخدمها، لافتًا إلى أنه  يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بذلك في حينه.
محافظ المنوفية يتوعد المخالفين

ووجه اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وكيل وزارة التربية والتعليم  بحرمان واستبعاد كل من يثبت بحقه أي مخالفات من المشاركة في أعمال الامتحانات لمدة 5 سنوات. 

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